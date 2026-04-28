Com Ferreirinha, São Paulo fecha preparação para encarar o Millonarios; veja provável escalação

O São Paulo realizou na noite desta segunda-feira a última atividade antes do duelo contra o Millonarios, marcado para as 21h30 (de Brasília) desta terça, no Nemesio Camacho El Campín Stadium, em Bogotá, pela Sul-Americana. O elenco, desfalcado por alguns dos titulares, que foram preservados e permaneceram na capital paulista, treinou na sede da Federação Colombiana de Futebol.

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Desfalques e retornos

Calleri, Luciano, Artur, Lucas Ramón, Danielzinho, Enzo Díaz e Rafael Tolói formam os atletas poupados do confronto. Todos eles permaneceram em São Paulo para realizarem trabalhos individualizados no SuperCT.

Além deles, Marcos Antônio e Pablo Maia, entregues ao departamento médico, seguem fora de combate, assim como Lucas, que está em transição física. As novidades na equipe são o retorno de Alan Franco, suspenso diante do Mirassol no último sábado e Ferreirinha, que se recuperou de edema na coxa esquerda. O Tricolor também conta com a recuperação do jovem Paulinho, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo na final da Copinha.

Como foi o treino

Os trabalhos começaram com o aquecimento orientado pela preparação física. Na sequência, Roger Machado e sua comissão técnica orientaram um exercício de construção de jogadas para parte do grupo, enquanto o restante treinava posicionamento defensivo.

A comissão ainda repetiu jogadas de bola parada ofensivas e defensivas antes de finalizar a sessão com um coletivo de 11 contra 11.

Provável escalação

Assim, Roger Machado terá de mandar a campo um time bastante mexido, que deve ser escalado com: Rafael, Cédric, Alan Franco, Sabino e Wendell; Luan, Bobadilla e Cauly; Lucca, Tapia e André Silva.

Situação do São Paulo

O São Paulo vem de um resultado positivo após vencer o Mirassol no último sábado, resultado que deu uma sobrevida ao técnico Roger Machado, que enfrenta uma forte pressão da torcida.

O triunfo garantiu a permanência do Tricolor no G5 do Brasileirão ao alcançar 23 pontos, na quarta colocação. Na Sul-Americana, a equipe paulista é líder da chave com seis pontos e busca manter os 100% de aproveitamento no torneio.

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