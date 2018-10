Com Everton no gramado, São Paulo inicia semana no CT da Barra Funda

Depois um final de semana inteiro de folga, após o triunfo da última sexta-feira, sobre o Vitória em Salvador (BA), o São Paulo se reapresentou na tarde desta segunda, já visando o duelo do próximo final de semana, contra o Flamengo. No CT da Barra Funda, o treino contou com novidades. Após três semanas em recuperação, o meio-campista Everton finalmente voltou ao gramado, dando início à fase de transição para reintegrar o elenco.

Everton sofreu um estiramento na coxa esquerda no dia seis de outubro, na derrota para o Palmeiras no Morumbi, pela 28ª do Campeonato Brasileiro. Esta foi a terceira contusão sofrida pelo atleta no mesmo local, em um período de menos de três meses. O meia já havia sido vítima de um estiramento no final do mês de agosto, e depois ainda tratou de uma fibrose, já em setembro.

A expectativa é de que o camisa 22 reintegre o plantel tricolor até fim desta semana, podendo ficar à disposição já para o duelo contra os cariocas, no domingo.

Dentro de campo, o técnico Diego Aguirre pôde contar com o elenco completo neste início de semana. As exceções ficam por conta do atacante Joao Rojas e do meia Everton Felipe, que se lesionaram diante do Vitória. O primeiro rompeu o tendão patelar do joelho direito e só volta em 2019. O segundo, por sua vez, estirou do ligamento colateral medial e da pata de ganso, também no joelho, mas tem retorno previsto ainda para esta semana.

Um fato a se destacar nesta segunda-feira ocorreu minutos antes da bola rolar no CT da Barra Funda. Elenco e comissão técnica prestaram uma breve homenagem a Daniel, encontrado morto neste domingo, vítima de um assassinato com arma branca. Foi cumprido um minuto de silêncio ao ex-jogador, que ainda tinha contrato com o clube e se encontrava em empréstimo ao São Bento.

Pela rodada de número 32 do Brasileirão 2018, São Paulo e Flamengo se enfrentam neste domingo, em São Paulo (SP). No Estádio do Morumbi, a bola rola a partir das 16h (no horário de Brasília). Para a partida, o Tricolor não terá à disposição o volante Hudson e o goleiro Jean, ambos suspensos.