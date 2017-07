Com Cueva de volta, Dorival esboça time titular do São Paulo para quinta

Dorival Júnior comandou na tarde desta terça-feira o primeiro treino com todo o elenco do São Paulo à disposição, incluindo os titulares, que haviam trabalhado apenas a parte física na última segunda, quando o novo técnico foi apresentado. Na atividade tática, a primeira desde que assumiu o clube, ele esboçou o time que enfrentará o Atlético-GO, nesta quinta, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

No campo principal do CCT da Barra Funda, Dorival posicionou os titulares com colete amarelo no esquema 4-3-2-1. A formação foi composta por Renan Ribeiro; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei, Petros e Gomez; Wellington Nem e Cueva; Lucas Pratto.

Já a equipe reserva era integrada por Bruno, Lugano, Éder Militão e Edimar; Cícero, Wesley, Lucas Fernandes, Marcinho e Denilson; Gilberto.

Não houve, contudo, o tradicional coletivo. Dorival apenas transmitiu a parte teórica aos jogadores, com orientações de movimentação para a bola passar pelo sistema defensivo adversário e chegar nos atacantes. O treinador deu atenção especial para Buffarini e Wellington Nem no lado direito. Depois da atividade, ainda reuniu os quatro laterais para conversar.

Portanto, em relação à equipe que perdeu por 3 a 2 para o Santos, no domingo, saíram Marcinho e Denilson para as entradas de Wellington Nem e Cueva. O primeiro marcou apenas um gol com a camisa tricolor em 21 partidas, enquanto o segundo não anota gols e nem dá assistências desde março, quando se lesionou durante um jogo da seleção peruana nas Eliminatórias Sul-Americanas.

No aquecimento, Dorival já mostrou ser bastante participativo no decorrer dos trabalhos, elogiando os jogadores a cada passe certo, mas também os cobrando dinâmica. O técnico, ainda antes de passar a parte teórica aos titulares, comandou um treino de ataque contra defesa, usando primeiro os titulares e depois os reservas. Nas duas vezes, ele parou o exercício diversas vezes para passar instruções tanto defensivas quanto ofensivas.

Com 11 pontos em 12 rodadas, o São Paulo é o 19º e penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a treinar na tarde desta quarta-feira, quando encerrará a preparação para o duelo contra o Atlético-GO, nesta quinta, às 19h30 (de Brasília), no Morumbi. O confronto é considerado direto, já que os goianos se encontram na lanterna, com apenas sete pontos.