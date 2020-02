Com Antony como dúvida, Diniz busca substituto para duelo contra a Ponte

Neste domingo, às 16h (de Brasília), o São Paulo recebe a Ponte Preta no Estádio do Morumbi, em duelo válido pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. E o técnico Fernando Diniz pode ter um importante desfalque para a partida: o jovem Antony sofreu um trauma no pé esquerdo durante o treino da última quarta-feira e ficou de fora das atividades de quinta-feira.

Com isso, o comandante são-paulino deve quebrar a cabeça para pensar em um substituto para o jogador de 20 anos. Uma alternativa imediata é necessária, inclusive, pelo fato de o atacante revelado em Cotia já estar negociado com o Ajax, da Holanda, deixando a equipe no meio do ano.

No início da temporada, Helinho foi a primeira opção de Diniz para a ponta-direita enquanto Antony estava com a Seleção Pré-Olímpica. No entanto, o atacante perdeu espaço e viu o treinador passar a escalar o trio ofensivo com Vitor Bueno, Alexandre Pato e Pablo, com o último caindo mais pelo lado direito.

Apesar de o camisa 9 ser a escolha mais provável, Diniz pode optar por mudar a formação para um 4-4-2, da mesma maneira que ele fez no segundo tempo da goleada contra o Oeste. Assim, Hernanes ou Liziero entrariam para compor o meio-campo, deixando Pato e Vitor Bueno como os únicos dois atacantes.

Com ou sem Antony, o São Paulo busca se firmar na liderança do Grupo C do Paulistão antes da estreia pela Copa Libertadores, marcada para quinta-feira (5), às 21h, contra o Binacional, no Peru. No momento, o Tricolor Paulista ocupa a primeira colocação da chave com 12 pontos conquistados, dois a mais que o vice-líder Mirassol.