Antony não treina e preocupa São Paulo para sequência de jogos em março

O São Paulo treinou na manhã desta quinta-feira com portões fechados à imprensa, que só pode acompanhar os 20 minutos iniciais de aquecimento.

Antony ficou de fora das atividades. O atacante sofreu um trauma no pé esquerdo durante o treino de quarta-feira e já iniciou tratamento no Reffis. Segundo a assessoria do clube, o caso não é cirúrgico, mas o jogador é dúvida para o confronto de domingo, contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, e também para a estreia na Libertadores, quinta-feira contra o Binacional.

Quem voltou aos trabalhos normalmente foi Juanfran. O espanhol havia sido poupado no último treino, também por conta de problemas no pé.

Outra novidade foi o retorno de Arboleda. O zagueiro estava liberado pela diretoria desde a folga do Carnaval, para resolver problemas pessoais no Equador. Ele já foi integrado normalmente ao elenco e está a disposição para o jogo contra a Macaca.

