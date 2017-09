Cícero rescinde com o São Paulo e deve jogar Libertadores pelo Grêmio

Cícero não é mais jogador do São Paulo. Nesta quinta-feira o clube anunciou a rescisão de contrato do jogador, afastado desde o dia 9 de agosto pela diretoria. Com isso, o volante ficou livre para negociar e já tem destino praticamente certo: o Grêmio, que aposta no atleta para chegar à semifinal da Libertadores com um elenco ainda mais completo.

Com contrato válido até o final de 2018, Cícero voltou ao São Paulo a pedidos de Rogério Ceni, responsável por montar a equipe que iniciou a temporada e aos poucos acabou desmantelada. Pelo fato de já ter realizado dez partidas com a camisa do clube, o volante não poderá jogar o Campeonato Brasileiro pelo Tricolor gaúcho – o limite é de sete jogos.

Essa foi a segunda passagem de Cícero no São Paulo. Na primeira, quando permaneceu no clube por duas temporadas, acabou conquistando o título da Copa Sul-Americana de 2012, a última taça erguida pelo Tricolor.

Afastado coincidentemente com a chegada de Dorival Jr, Cícero chegou a disputar uma única partida sob o comando do novo técnico. Foi no empate com o Grêmio, em 1 a 1. Depois dessa partida, o volante nunca mais voltou a entrar em campo com a camisa tricolor e negou ter qualquer tipo de problema com seus antigos companheiros.