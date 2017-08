Cícero rejeita exterior e fica no São Paulo até o fim do ano

Afastado do elenco profissional do São Paulo, Cícero não será negociado com o exterior e ficará no clube do Morumbi até o final de 2017. A informação foi confirmada pelo empresário do atleta, Eduardo Uram, em contato com a Gazeta Esportiva. Fora dos planos do técnico Dorival Júnior, o meio-campista treina em horários alternativos no CCT da Barra Funda desde o dia 9 de agosto.

O curto período para negociações também dificulta a saída de Cícero para o exterior. A janela de transferências para grande parte da Europa fecha nesta quinta-feira à noite. Além disso, o camisa 8 já fez dez jogos pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro e não pode mais defender outro clube da competição.

Assim, para esta temporada, restaria a ele acertar com alguma equipe de outras séries do Brasileirão, o que não ocorrerá. Com isso, o atleta seguirá treinando separado do plantel tricolor até o fim de dezembro.

Aos 32 anos, Cícero tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2018. Ele chegou em janeiro, após rescindir o vínculo com o Fluminense, a pedido de Rogério Ceni. No entanto, nunca se firmou na equipe, alternando partidas como titular e reserva.

Ao todo, Cícero acumula 32 partidas nesta sua segunda passagem pelo Tricolor. Em oito meses, ele contribuiu com quatro gols e uma assistência. A sua última aparição foi no empate por 1 a 1 com o Grêmio, no dia 24 de julho.