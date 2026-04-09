CBF aceita pedido do São Paulo e altera local de jogo contra o Mirassol; veja detalhes

A CBF acatou a solicitação do São Paulo e alterou o local do jogo contra o Mirassol, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes marcada para acontecer no Estádio do Morumbis, a partida agora será disputada no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Os outros detalhes, como data e horário, foram mantidos. A bola rola no dia 25 de abril, às 21 horas (de Brasília), como previsto inicialmente.

De acordo com a entidade, o motivo da solicitação do São Paulo foi a indisponibilidade do estádio na data original da partida. O Morumbis passará por manutenção para receber o show do cantor The Weeknd, marcado para o dia 30 de abril.

Em março, o Tricolor viveu cenário parecido e não teve o Morumbis à disposição para o jogo contra a Chapecoense, que aconteceu no Estádio do Canindé. Naquela oportunidade, o estádio passou por troca de gramado após os shows da banda de rock AC/DC.

Antes de mandar seu jogo no Brinco de Ouro, o Tricolor enfrenta o O'Higgins, pela Sul-Americana, e o Juventude, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil, no Morumbis, nos dias 14 e 21 de abril, respectivamente.

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Situação do São Paulo no Brasileirão

O São Paulo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos conquistados, cinco a menos que o Palmeiras. O Tricolor soma seis vitórias, dois empates e duas derrotas na competição.

Próximos jogos

Jogo : Vitória x São Paulo

: Vitória x São Paulo Competição : Campeonato Brasileiro (11ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (11ª rodada) Data e horário : 11 de abril de 2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

: 11 de abril de 2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília) Local: Barradão, em Salvador (BA)