Calleri celebra desempenho em vitória contra O'Higgins: "Fui garçom"

Apesar de não balançar as redes na vitória do São Paulo sobre o O'Higgins, Calleri foi um dos melhores em campo. Com duas assistências, o argentino celebrou o seu desempenho no Morumbis.
"Fui garçom hoje! Uma boa vitória. A gente fez bons minutos e vamos seguir por esse caminho para conseguir coisas importantes", disse o atacante, em entrevista à SPFCTV.
A primeira assistência do argentino foi aos sete minutos, quando aproveitou lançamento de Marcos Antônio e ajeitou de peito para Luciano, que bateu da entrada da área para abrir o placar.
Calleri continuou ativo na partida e criou oportunidades, até que aos nove minutos, deu sua segunda assistência na partida. Após uma tabela entre Artur e o argentino, o centroavante passou para o ex-Palmeiras, que chutou na saída do goleiro e marcou o segundo do São Paulo.
Com as duas assistências, Calleri chegou à sua 13ª participação em gol na temporada. Em 20 jogos, o argentino balançou a rede 11 vezes e assistiu outros dois jogos. Em toda a sua trajetória pelo São Paulo, o centroavante possui 246 partidas, 90 tentos e 28 assistências.
Próximos jogos do São Paulo
Vasco x São Paulo (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 18/04 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
São Paulo x Juventude (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)
Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp