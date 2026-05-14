Calleri admite falhas após eliminação do São Paulo: "Merecemos ser cobrados"

Após a derrota e eliminação do São Paulo para o Juventude na Copa do Brasil nesta quarta-feira, Calleri desabafou sobre a atuação da equipe no Alfredo Jaconi. O atacante admitiu que não existe "desculpa" para o resultado da partida e criticou a postura da equipe durante os confrontos contra os gaúchos.

"Não tem desculpa, somos os culpados. Temos que nos responsabilizar. Temos que pedir desculpa ao torcedor que veio. Hoje, no campo, não tem desculpa, foi uma m.... Não brigamos pelas segundas jogadas, fizemos m... na expulsão, perdemos gols, perdemos o pênalti no primeiro jogo. Não tem desculpa, vamos ser cobrados", disse ao SporTV.

O atacante destacou que o São Paulo deve olhar para frente, mas ressaltou que a equipe merece ser cobrada.

"Essa camisa requer que olhemos para frente. Sábado temos outro compromisso, mas hoje merecemos ser cobrados", completou.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Momento ruim

Com a derrota, o São Paulo chega a cinco jogos sem vitórias, com três empates e duas derrotas, e vê a pressão sobre o técnico Roger Machado crescer.

Próximo jogo do São Paulo