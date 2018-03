Caíque se diz pronto para ajudar São Paulo na semi: “Gosto de decisões”

O São Paulo enfrentará o Corinthians nas semifinais do Campeonato Paulista. Apesar do peso histórico do clássico, o jovem atacante Caíque garante estar “pronto e preparado” para ajudar o Tricolor a alcançar a final da competição.

“Gosto de jogar decisões e estou confiante que posso ajudar o São Paulo nesses jogos importantes, nessa reta final do Paulistão. Eu me sinto pronto e preparado”, assegurou jogador de 19 anos, em entrevista divulgada por sua assessoria de imprensa.

Promovido ao profissional por Dorival Júnior em janeiro, o camisa 36 foi acionado em dois dos quatro jogos disputados pelo time desde que Diego Aguirre assumiu o cargo de técnico. Ciente do costume do uruguaio de se atentar às categorias de base dos clubes por onde passa, Caíque se anima com a perspectiva de novas oportunidades.

“O Aguirre não teve muitos dias para treinar a gente, mas, pelo pouco tempo, já deu para ver que ele é um cara trabalhador e competitivo. Nós, que viemos da base, estamos treinando muito no dia a dia, e ele vem nos dando oportunidades de mostrar que podemos ajudar o São Paulo e nós estamos correspondendo dentro de campo”, analisou.

Pesa a favor dele também a promoção de seu antigo treinador do sub-20 à comissão técnica do time principal. “O (André) Jardine é um cara que me conhece há mais tempo e sabe que gosto muito de chegar bastante na área para fazer o gol”, frisou Caíque, que ainda não balançou as redes em seis jogos como profissional.

Corroborando a afirmação do zagueiro Arboleda, Caíque vê o São Paulo fortalecido após a classificação conquistada com a “heroica” vitória por 2 a 0 sobre o São Caetano, na última terça-feira, no Morumbi.

“Era o tipo de vitória que estávamos precisando, heroica, com garra. O grupo vem trabalhando muito para poder recuperar a confiança e creio que esse triunfo vai nos ajudar bastante nas semifinais. Temos de aproveitar esse momento, essa confiança, para chegarmos bem preparados para a decisão”, ressaltou.

Caíque é um dos postulantes a assumir a vaga do lesionado Valdívia, provável desfalque nas duas semifinais. No entanto, por ter menos experiência, ele deve ficar como opção no banco de reservas. A tendência é que Lucas Fernandes, destaque no triunfo sobre o Azulão, seja o titular ao menos no embate de ida.

Por ter feito campanha inferior ao do arquirrival até aqui, o São Paulo será o mandante da primeira semifinal, marcada para este domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi. O duelo de volta será disputado na quarta-feira, às 21h45, no estádio de Itaquera.