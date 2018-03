Arboleda não escolhe adversário da semi: “Qualquer time será difícil”

Primeiro clube a se classificar às semifinais do Campeonato Paulista, o São Paulo conhecerá o seu adversário na noite desta quinta-feira, após o duelo de volta entre Corinthians e Bragantino no estádio de Itaquera. De acordo com o zagueiro Robert Arboleda, o Tricolor não está preocupado com o seu próximo rival.

“Não temos preferência de adversário. Qualquer time que enfrentar o São Paulo numa semifinal será difícil. Todos jogam bem e são equipes fortes, mas estamos focados em ganhar o Campeonato Paulista que é o mais importante para todos nós”, avaliou o equatoriano, em entrevista divulgada por sua assessoria de imprensa.

Até esta noite haverá três possibilidades de adversários: Corinthians, Bragantino e Santos. Das equipes que ainda disputam o Estadual, o Palmeiras, que ratificou sua classificação na última quarta, é o único que não pode enfrentar o Tricolor.

“Vamos nos preparar da melhor maneira possível para a semifinal. Serão duelos muito difíceis, serão bons para a gente e nosso momento confiante. Creio que podemos conquistar esse título para a torcida do São Paulo. Vamos com humildade e foco para as semifinais”, projetou o defensor, que vê o São Paulo com o moral elevado após a vitória sobre o São Caetano.

“A classificação vai ajudar muito nosso grupo a ter mais confiança em nós mesmos. Estávamos em um mau momento, mas tenho certeza que o São Paulo está em uma nova etapa. Vamos evoluir e melhorar muito as coisas aqui para conquistar nossos objetivos”, afirmou.

Titular em três dos quatro jogos do Tricolor após a saída de Dorival Júnior, Arboleda aprova o trabalho de seu sucessor. “Gostei muito do estilo do (Diego) Aguirre, ele pede para que a gente jogue fácil e de forma simples, para jogarmos bem”, revelou o atleta, que está desfrutando das vantagens de ser comandado por um uruguaio.

“Facilita pra mim ter um treinador que fala meu idioma, assim minha adaptação será ainda melhor do que já era. Estou feliz no São Paulo e vou seguir trabalhando forte para ajudar meus companheiros e sermos campeões do Campeonato Paulista”, assegurou Arboleda, que acumula 31 jogos e quatro gols com a camisa tricolor.