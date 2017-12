Buffarini se despede do São Paulo: “Não faltou empenho e dedicação”

O lateral direito Buffarini foi oficializado nesta quarta-feira como reforço do Boca Juniors. Ele assinou contrato de três anos e meio com o clube de Buenos Aires e enviou uma mensagem de despedida ao São Paulo, equipe que defendeu por um ano e meio.

No texto postado em suas redes sociais, Buffarini fez questão de agradecer “companheiros de equipe e todos os membros das comissões técnicas”. Ainda por cima, deixou claro que “não faltou trabalho, empenho e respeito ao clube e torcida”

Contratado por indicação do técnico Edgardo Bauza, Buffarini chegou do San Lorenzo, da Argentina, sob grande expectativa. No entanto, ele encontrou dificuldades de adaptação principalmente na formação defensiva do time e nunca foi titular absoluto da lateral direita. Por isso, sua saída já era esperada.

Veja abaixo o texto de despedida do argentino:

“A partir de janeiro inicio uma nova etapa em minha carreira, agora no Boca Juniors.

Não posso sair do Brasil sem agradecer ao São Paulo Futebol Clube, aos meus companheiros de equipe e todos os membros das comissões técnicas que estiveram comigo em 1 ano e meio de contrato.

Tempo esse onde não faltou trabalho, empenho e respeito ao clube e torcida.

Desejo a todos um ótimo 2018 com muitos triunfos nessa nova temporada.

Um abraço,

Buffarini.”