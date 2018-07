Bruno Peres faz trabalho leve com bola em primeiro treino no São Paulo

Após realizar exames médicos e assinar contrato no meio da semana, Bruno Peres iniciou sua trajetória como jogador do São Paulo na manhã desta sexta-feira. Emprestado pela Roma até o fim de 2019, o lateral direito dividiu o campo com os novos companheiros pela primeira vez, no CT da Barra Funda.

Mais novo reforço da equipe para a temporada, o atleta fez exercícios físicos e uma atividade leve com bola à parte, sob a supervisão do preparador Pedro Campos. Como estava de férias na Itália, ele terá de passar por um processo de pré-temporada até ficar à disposição do técnico Diego Aguirre.

Sendo assim, Bruno Peres não tem um prazo estipulado para estrear com a camisa tricolor. A tendência, inclusive, é que ele perca os primeiros jogos da retomada do Campeonato Brasileiro, que sofreu uma pausa em função da Copa do Mundo da Rússia.

Enquanto isso, sob o comando do treinador uruguaio, os titulares realizaram um trabalho de ataque contra defesa que serviu para ajustar o posicionamento da equipe. Como os reservas fizeram exercícios regenerativos no Reffis, o treino foi complementado com garotos da base. Já o meia Christian Cueva, negociado ao Krasnodar, não apareceu em campo e deve embarcar para a Rússia nesta sexta.

A escalação do time titular foi a mesma em relação aos jogos-treino contra Red Bull e São Bento, com Sidão; Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Joao Rojas, Everton e Diego Souza.

Antes de folgar no domingo, o São Paulo volta a treinar na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda, sem a presença da imprensa. Depois, o time terá ainda dois dias para completar a preparação para o duelo com o Flamengo, na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O confronto, aliás, é encarado com caráter de decisão. Passadas 12 rodadas da competição nacional, o Tricolor ocupa o terceiro lugar, com 23 pontos, apenas quatro a menos do que o Rubro-Negro carioca, primeiro colocado.