Bruno Peres cita papo tranquilo com Jardine e espera resposta rápida do São Paulo

A atividade do São Paulo nesta terça-feira foi marcada pelo retorno dos titulares em campo após o revés sofrido no clássico San-São, mas também por uma conversa de André Jardine com seus comandados, que durou cerca de 20 minutos e antecedeu o aquecimento no Centro de Treinamentos da Barra Funda. E de acordo com o Bruno Peres, o tom do bate-papo foi tranquilo, mas de cobrança por uma resposta rápida.

Em entrevista exclusiva concedida à Gazeta Esportiva, o lateral-direito reconheceu a partida ruim do Tricolor diante do Peixe e admitiu a má execução da estratégia de jogo planejada por Jardine. Ainda assim, demonstrou otimismo com o trabalho feito no início da temporada.

“Foi uma conversa bem tranquila, onde nós acabamos frisando algumas coisas que não fizemos no clássico. A gente ficou frustrado de não executar algumas coisas que foram planejadas e conversamos para que as coisas aconteçam no jogo da forma como a gente trabalha”, disse Bruno Peres.

Na próxima quinta-feira, o São Paulo volta a campo pela quarta rodada do Campeonato Paulista para medir forças com o Guarani, no Pacaembu, às 19h (de Brasília), e Bruno Peres deve novamente ser escalado na equipe titular, que pode ter algumas mudanças promovidas por Jardine. Apesar do foco principal na Libertadores, o lateral alertou para a necessidade de boas partidas contra o Bugre e contra o São Bento, últimos adversários antes do duelo de ida contra o Talleres-ARG.

“Não considero Guarani e São Bento mais fracos que o Talleres, porque são dois rivais que, em caso de derrota, vão fazer isso virar meio que um inferno. A gente tem que ter consciência que são duas partidas importantes, que precisam da nossa atenção. Depois desses jogos, aí sim, temos que virar a chave para fazer um grande jogo na Libertadores”, finalizou o lateral, emprestado ao São Paulo pelo Torino, da Itália.

