Bruno Peres aprova estreia adiantada e comemora: “Equipe vem crescendo”

Bruno Peres, enfim, fez sua estreia com a camisa do São Paulo neste domingo, entrando no lugar de Nenê no segundo tempo do duelo com o Cruzeiro. O lateral-direito teve aproximadamente 30 minutos para mostrar a que veio à torcida tricolor e após o apito final saiu satisfeito não só com seu desempenho, mas também pelo futebol eficiente mostrado por seus companheiros.

Contratado por empréstimo junto à Roma, Bruno Peres ainda trabalha para aprimorar a forma física, uma vez que a temporada europeia acabou em junho e desde então estava de férias. No entanto, por conta da suspensão de Éder Militão, o jogador teve sua estreia adiantada e acabou não comprometendo.

“Feliz pela estreia. Não estava programada para hoje, mas estávamos nos preparando bem, trabalhando forte. O resultado hoje veio, acho que isso é o mais importante, estrear com uma vitória. Independentemente da função que o Aguirre me colocou para fazer, o mais importante é ajudar o São Paulo”, afirmou Bruno Peres.

Após voltar da pausa para a Copa do Mundo com uma sequência dificílima de jogos contra Flamengo, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro, três deles fora de casa, o São Paulo mostrou personalidade e superou a dura maratona conquistando 9 pontos dos 12 possíveis.

“Acho que é um momento bom, a equipe vem crescendo partida a partida. Pegamos uma sequência muito difícil, mas creio que a equipe está muito preparada e mostrou isso. Conseguimos somar pontos e temos que continuar assim para incomodar lá em cima”, completou o lateral-direito, que deve se tornar titular após a partida contra o Vasco, que marcará a despedida de Militão, vendido ao Porto.