Bruno Alves vê oscilação normal e São Paulo ainda vivo pelo título

A derrota do São Paulo para o Internacional por 3 a 1 no último domingo, somada ao revés sofrido para o Palmeiras e os cinco jogos consecutivos sem triunfo diminuíram consideravelmente as chances do tricolor de conquistar o heptacampeonato Brasileiro. Ainda assim, com todas as adversidades, a confiança segue em dia pelos lados do Morumbi, mesmo com o reconhecimento de que a atual fase não é das melhores.

Um dos jogadores que viveu tanto o momento de êxtase da liderança quanto a pressão atual é Bruno Alves. Considerado a quarta opção no início da temporada, o zagueiro superou Rodrigo Caio e até mesmo Arboleda para se tornar, ao lado de Anderson Martins, titular da defesa são-paulina. E se um dia foi muito elogiado, hoje o setor de trás é um dos pontos mais criticados pelo torcedor, algo que para o defensor é normal, assim como a oscilação do time na competição.

Veja também: Arboleda retorna ao São Paulo e Reinaldo trabalha normalmente

“Em um campeonato longo como o Brasileiro essa queda de rendimento, essa oscilação, acontece, é normal. A gente sabe que não é o melhor dos momentos, mas a gente precisa trabalhar para voltar a vencer o mais rápido possível”, disse Bruno Alves em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Com o revés sofrido para o Inter na última rodada, o São Paulo chegou aos sete pontos de diferença para o Palmeiras, líder isolado da competição de pontos corridos. Mesmo assim, a confiança de que é possível ser campeão Brasileiro permeia a rotina tricolor, que se respalda na questão matemática.

“Acho que independente de titulo ou não a gente precisa voltar a vencer o mais rápido possível. Matematicamente ainda dá, mas não podemos deixar nossos adversários se distanciarem mais para que a gente chegue nas últimas rodadas podendo brigar”, explicou o zagueiro, rasgando elogios aos seus companheiros na defesa, entre eles Arboleda, que deve ser seu parceiro contra o Atlético Paranaense, no próximo sábado.

“O São Paulo tem excelentes zagueiros e o Arboleda é um deles, assim como Rodrigo, Anderson (Martins). Ainda não sei quem vai jogar, nem poderia falar (risos), mas quem o Aguirre escolher tem condição de fazer um grande jogo e ajudar o São Paulo a vencer”, finalizou.

Com 52 pontos conquistados, o São Paulo está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro e tentará findar o jejum de triunfos no próximo sábado, no Estádio do Morumbi, contra o Atlético Paranaense, às 19h (de Brasília), pela 30ª rodada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com