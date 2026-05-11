Bobadilla lamenta derrota e reconhece momento ruim do São Paulo

O volante Damián Bobadilla lamentou a derrota por 3 a 2 do São Paulo para o Corinthians, na noite deste domingo, na Neo Química Arena. O paraguaio reconheceu o momento ruim vivido pela equipe de Roger Machado.

"Acho que não fizemos uma boa partida. Entregamos os três gols dos caras. Agora é trabalhar, porque essas coisas não podem acontecer", afirmou o volante ao Prime Video.

São Paulo saiu atrás do placar aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Raniele abriu o marcador. O Tricolor conseguiu empatar aos 41, após Luciano aproveitar uma falha do próprio Raniele.

No entanto, a equipe são-paulina foi dominada na etapa complementar e viu o Corinthians ampliar para 3 a 1 em apenas 12 minutos, com gols de Matheuzinho e Bidon. Apesar da pressão sofrida, o Tricolor ainda descontou no fim da partida, com gol contra de Matheuzinho.

"Não sei (por que o time não evolui em jogos grandes). Temos que trabalhar ainda mais. O único jeito de sair dessa situação é trabalhando", completou.

Fase do São Paulo

Com a derrota no Majestoso, o São Paulo chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória. O Tricolor ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro Série A, com 24 pontos, apenas um a mais que o Athletico-PR, quinto colocado.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Juventude x São Paulo (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 13/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

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