Biro Biro amplia lista de atacantes da era Leco que saíram sem marcar

Com a rescisão do contrato de Biro Biro, anunciado na última segunda-feira, o jogador se juntou a uma lista de atacantes da era Leco que saíram do São Paulo sem balançar as redes com a camisa do Tricolor.

Desde que assumiu a presidência do clube paulista, em outubro de 2015, o atual mandatário da equipe do Morumbi contratou cinco atacantes que saíram do clube sem gols. Além de Biro Biro, Neílton, Kieza, Robson e Morato acumulam a marca.

Em 2016, três atacantes chegaram e saíram do clube sem balançar as redes; os reforços do início do ano, Neílton e Kieza, além da contratação de meio de temporada, Robson. Em 2017, foi a vez de Morato desembarcar no Morumbi e não marcar. O atleta teve grave lesão em sua estreia e não conseguiu ganhar espaço quando se recuperou, já em 2018.

No atual elenco, Everton Felipe é o único jogador de frente contratado antes de 2019 que ainda não anotou um tento pelo São Paulo. Comprado no meio de 2018, o atleta revelado no Sport soma 18 jogos sem marcar. Reforços para o Brasileiro deste ano, Vitor Bueno e Calazans também não marcaram.

Além dos atacantes que saíram sem marcar, mais cinco jogadores de frente compõe uma lista que de atletas que só anotaram um tento pelo clube: Ytalo, que jogou 13 vezes, Wellignton Nem, que entrou 23 vezes, Maicosuel, que participou de nove partidas, Denílson, que jogou 12 partidas e Gonzalo Carneiro, que acumulou 24 jogos.