Após seis meses, São Paulo rescinde contrato com Biro Biro

O São Paulo rescindiu o contrato com Biro Biro após seis meses de sua contratação. Adiretoria tricolor decidiu não seguir contando com ele para o restante da temporada, uma vez que o jogador entrou em campo apenas duas vezes desde quando chegou ao Morumbi, em janeiro.

O São Paulo não terá qualquer custo por conta da rescisão com Biro Biro. O jogador chegou de graça após deixar o Shanghai Shenxin, da China, e com a quebra do vínculo o Tricolor economizará R$ 10 milhões, valor que seria destinado ao atleta até o fim de seu contrato.

O negócio é ainda melhor ao São Paulo se for considerado um possível sucesso de Biro Biro em outro clube. Caso o jogador vá bem atuando com a próxima camisa que vestir, o Tricolor ainda terá a opção de trazê-lo de volta para o Morumbi.

Biro Biro não conseguiu embalar uma sequência de jogos no São Paulo desde a pré-temporada nos EUA, ainda sob o comando de André Jardine. O jogador ora foi atrapalhado por lesão (estiramento no músculo reto femoral da perna direita) ora por uma gastrite nervosa que o tirou de alguns jogos.

Agora, Biro Biro estará livre para negociar seu futuro. A tendência é que o jogador acerte com o Botafogo e seja mais um são-paulino a deixar o Morumbi rumo a General Severiano. Caso sua transferência para o Alvinegro se confirme, ele se juntará a Diego Souza, seu antigo companheiro no Tricolor.

