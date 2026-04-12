Atuações: veja quem foi bem e quem foi mal no São Paulo na derrota contra o Vitória

Neste sábado, o São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Vitória no Barradão, pela 11ª rodada do Brasileirão. Marcos Antônio foi o destaque do time na derrota. O meia acertou 95% dos passes tentados (91/96), além de ter criado uma grande chance.

De volta ao time titular, Enzo Díaz foi o destaque na defesa do São Paulo. O lateral teve sete contribuições defensivas, além de ter ganho sete duelos no setor.

O meio de campo do São Paulo fez uma partida mediana. Além de Marcos Antônio, Danielzinho, com 56 passes certos, e Artur (que chegou a jogar como meia no final do jogo), com três passes decisivos, comandaram o setor na partida. O Tricolor teve 59% de posse de bola.

O ponto negativo da equipe na partida foi Lucas Ramon, que foi expulso no início do segundo tempo após entrar com o pé na cabeça de Matheuzinho.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo : São Paulo x O'Higgins

: São Paulo x O'Higgins Competição : Copa Sul-Americana (2ª rodada)

: Copa Sul-Americana (2ª rodada) Data e horário : 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

: 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

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