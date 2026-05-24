Atuações do São Paulo: veja quem foi mal e quem se salvou contra o Botafogo

O São Paulo voltou a deixar escapar uma vitória no Morumbis. Neste sábado, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Botafogo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ampliou para oito jogos o jejum sem triunfos na temporada. Luciano abriu o placar logo no início, mas Jordan Barrera empatou nos minutos finais. Apesar de um primeiro tempo dominante, a equipe de Dorival Júnior caiu de rendimento após o intervalo e voltou a evidenciar dificuldades para sustentar resultados.

Luciano foi o grande destaque do São Paulo enquanto esteve em campo. O camisa 10 participou diretamente da jogada do gol, aproveitou rebote de Neto para marcar e viveu talvez seus melhores minutos desde o retorno de Dorival. Movimentando-se bastante entre as linhas, conseguiu acelerar o ataque tricolor e se associar bem com Artur. Porém, deixou o gramado ainda no primeiro tempo com dores na panturrilha direita, preocupação que aumentou os problemas físicos do elenco são-paulino.

Artur também teve atuação muito positiva. Foi o jogador mais criativo ofensivamente, levando vantagem nos duelos individuais e sendo responsável pelas principais construções ofensivas do São Paulo. Além da finalização que originou o gol de Luciano, participou de contra-ataques perigosos e quase saiu com assistência para Tapia no segundo tempo. Mais uma vez, foi um dos poucos atletas capazes de acelerar o jogo no setor ofensivo.



Pelo lado esquerdo, Wendell apareceu bem no apoio e criou boas jogadas com Ferreira, principalmente durante a etapa inicial. Defensivamente, porém, sofreu quando o Botafogo passou a atacar mais pelo setor no segundo tempo e caiu muito de produção no fim.

No meio-campo, Pablo Maia teve atuação segura, mas sem muito brilho, enquanto teve pernas. Voltando recentemente de lesão, mostrou boa leitura defensiva e ajudou na saída de bola, mas sentiu o ritmo da partida após o intervalo, assim como Danielzinho. O jovem meia começou bem, participando da circulação de bola e ajudando na pressão pós-perda, porém caiu bastante de rendimento na etapa final, quando o Botafogo cresceu na partida.

Na defesa, Rafael fez boas intervenções e evitou o empate em pelo menos duas oportunidades importantes do Botafogo. Apesar disso, não conseguiu evitar o golaço de Barrera no fim. Alan Franco e Osório sofreram com as bolas aéreas e com a pressão botafoguense no segundo tempo, cenário que expôs novamente a instabilidade defensiva do Tricolor nos minutos finais das partidas.

Calleri teve atuação de muita luta física, brigando bastante com os zagueiros adversários, mas apareceu pouco em condições claras de finalização.

Entre os reservas, Tapia acabou simbolizando a dificuldade do São Paulo para “matar” o jogo. O atacante teve duas oportunidades claras nos minutos finais e desperdiçou ambas, especialmente a chance cara a cara após assistência de Calleri.

Já Pedro Ferreira entrou em um contexto complicado e teve dificuldades para acompanhar a intensidade da partida, mas não comprometeu.



Dorival Júnior novamente precisou lidar com problemas físicos durante o jogo, perdendo Luciano e Sabino ainda no primeiro tempo. O treinador viu seu time repetir um roteiro recente: intensidade e volume na etapa inicial, queda física e emocional após o intervalo e dificuldade para sustentar a vantagem construída.