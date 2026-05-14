Atuações do São Paulo: apenas Tapia se salva em eliminação na Copa do Brasil

O São Paulo teve uma atuação para esquecer nesta quarta-feira, que marca a eliminação do clube na Copa do Brasil e a demissão de Roger Machado após a derrota por 3 a 1 para o Juventude. Dentre os que entraram em campo, apenas o atacante Gonzalo Tapia, autor do gol que deu esperança ao Tricolor, se salvou das críticas.

O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Roger Machado e de sua comissão técnica. A decisão foi tomada após a partida contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela Copa do Brasil. pic.twitter.com/NVzj85R8ms — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 14, 2026

O chileno entrou aos 38 minutos da segunda etapa e, em menos de dois minutos em campo, marcou de cabeça o gol que levava naquele momento o confronto para a disputa de pênaltis. Conforme o Sofascore, ele teve nota 7,6, a maior do São Paulo, e acertou cinco dos seis passes que tentou, além de ter contribuído com duas recuperações de bola.

Expulso com poucos segundos em campo, Ferreirinha é o destaque negativo do confronto e não teve tempo nem de ser avaliado. Sua única ação no jogo foi a agressão a Rodrigo Sam, que resultou no cartão vermelho.

As piores notas do elenco ficaram por conta de Enzo Díaz e Dória. O lateral esquerdo perdeu os dois duelos pelo alto que resultaram nos primeiros gols do Juventude. Além disso, ele teve 74% de aproveitamento nos passes e 12 perdas de posse de bola. O argentino teve nota 5,6 e foi substituído aos 37 minutos da segunda etapa.

Já o zagueiro teve nota 5,8, com três cortes, dois desarmes e uma recuperação de bola. Ele somou 77% de acerto nos passes e apenas 11% de aproveitamento nos lançamentos, acertando apenas uma de nove tentativas. Ele também perdeu a posse oito vezes.

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