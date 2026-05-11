Atuações do São Paulo: apenas Luciano se salva em derrota no clássico

O São Paulo perdeu para o Corinthians por 3 a 2 na noite deste domingo, na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de fazer um bom primeiro tempo, a equipe teve uma atuação muito abaixo na etapa complementar, e apenas Luciano, autor do primeiro gol tricolor, se destacou positivamente.

Mais uma vez, o atacante foi o principal nome do time. Ao aproveitar uma falha de Raniele aos 41 minutos do primeiro tempo, empatou a partida para o São Paulo e se tornou a principal referência ofensiva da equipe. Além do gol, somou 28 ações com a bola.

No entanto, nenhum outro jogador acompanhou o desempenho de Luciano. O mais próximo disso foi Damián Bobadilla, que deu a assistência para o primeiro gol tricolor, mas não teve boa atuação defensiva.

Durante a etapa complementar, quando o Corinthians se impôs e definiu a partida, o sistema defensivo do São Paulo foi o principal destaque negativo. Rafael, Enzo Díaz, Sabino, Dória e Cédric Soares não conseguiram conter o arsenal ofensivo do Timão, que confirmou a vitória na Neo Química Arena.

Veja as notas dos jogadores do São Paulo:

Fase do São Paulo

Com a derrota no Majestoso, o São Paulo chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória. O Tricolor ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, apenas um a mais que o Athletico-PR, quinto colocado.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Juventude x São Paulo (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 13/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

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