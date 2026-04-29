Atuações: Coronel tem estreia positiva, e defesa se destaca em empate do São Paulo

Com um time alternativo, o São Paulo empatou sem gols com o Millonarios na noite da última terça-feira, no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia), pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Alguns reservas aproveitaram a oportunidade, como foram os casos de Coronel e Luan, enquanto os titulares Alan Franco e Sabino também foram bem. Por outro lado, nomes como Tapia, Nicolas e Cédric Soares deixaram a desejar.

O goleiro Carlos Coronel teve uma boa estreia e foi elogiado pelo técnico Roger Machado. Ele não foi muito exigido ao longo da partida, mas apareceu quando necessário. No apagar das luzes, fez uma defesa decisiva em cabeceio de Beckham Castro e ajudou a garantir o empate do São Paulo. Saldo positivo.

Alan Franco e Sabino, como um conjunto, fizeram grande partida. Os dois zagueiros se entenderam bem no sistema defensivo e passaram muita segurança no jogo aéreo do São Paulo, cortando muitos cruzamentos. Ambos estiveram bem posicionados e afastaram bolas perigosas. O camisa 35, por exemplo, foi fundamental para travar a finalização de um atacante do Millonarios após erro de Cédric.

Bobadilla, por sua vez, começou no banco de reservas e foi acionado no início do segundo tempo. A entrada do paraguaio trouxe mais fôlego ao meio-campo do São Paulo e mudou o jogo, levando mais a equipe ao campo de ataque. Vai se consolidando, cada vez mais, como peça fundamental do Tricolor.

Tapia foi um dos jogadores que mais gerou oportunidades para o São Paulo. O chileno se aproveitou da velocidade para receber algumas bolas em profundidade, mas errou e muito nas tomadas de decisão, parando quase sempre na última linha de marcação. Se entregou e correu bastante, porém não conseguiu dar sequência a grande parte das jogadas.

Cédric Soares também não foi lá grandes coisas. O português atuou como uma espécie de ala com o sistema de três zagueiros, mas pisou pouco no ataque, cumprindo função mais defensiva. Quando subiu, errou praticamente todos os cruzamentos que tentou. Defensivamente, entregou um contra-ataque nos pés do Millonarios, que só não foi completado por conta de Sabino.

Por fim, o lateral Nicolas, como todo jovem, oscilou. O garoto esteve um pouco inseguro defensivamente, errou alguns passes e recebeu cartão amarelo ainda no primeiro tempo por uma falta desnecessária. Já no ataque, teve uma boa oportunidade de marcar no segundo tempo, mas pegou mal de primeira e isolou.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo garantiu a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana por pelo menos mais uma rodada. O Tricolor alcançou os sete pontos e manteve a invencibilidade no torneio, com duas vitórias e um empate.

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Bahia (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

O’Higgins-CHI x São Paulo (quarta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 07/05 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (Chile)