Atacante minimiza agonia do São Paulo: “Dependemos só de nós”

A 13 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o 17º colocado, com 28 pontos ganhos, e depende só de si para escapar do rebaixamento. Tal condição anima o atacante Marcos Guilherme, que minimiza o desespero do Tricolor pela saída da famigerada zona do descenso.

“Dependemos só de nós, não dependemos de outros resultados, não dependemos dos adversários, só dependemos das nossas forças. Isso é importante”, ressaltou o jogador, em entrevista ao canal Espn, após o treino desta quarta-feira, no CCT da Barra Funda.

A partida diante do Sport, que ocupa a 14ª posição, com 30 pontos, neste domingo, no Morumbi, ganha em importância, porque o São Paulo automaticamente deixará a parte mais temida da tabela em caso de vitória.

“Estamos levando todas as partidas como decisões e agora contra o Sport é mais uma. Um jogo importantíssimo, que, se vencermos, finalmente sairemos dessa zona incômoda. A equipe está crescendo, evoluindo, estamos muito confiantes para fazer mais um grande jogo e sair com a vitória”, sustentou.

A evolução a que se referiu Marcos Guilherme não tem culminado em uma sequência de bons resultados, no entanto. Com 13 partidas sob o comando do técnico Dorival Júnior, o São Paulo ainda não conseguiu emplacar uma série de vitórias consecutivas, o que tem mantido a equipe na zona da degola.

“Bate um pouquinho (de frustração), bate um pouco de ansiedade, porque vemos que a equipe está crescendo, mas infelizmente ainda não conseguimos sair (da zona de rebaixamento) ”, lamentou, antes de ponderar.

“Mas o time está tranquilo porque o importante era voltarmos a jogar bem e pegar de volta a confiança, e isso a gente tem conseguido, então os resultados vão vir naturalmente. Não podemos nos desesperar, claro que a situação ainda é muito complicada, mas é com tranquilidade, com desempenho, que vamos sair dessa”, receitou.