Jucilei ignora ofertas e deve ter nova reunião com São Paulo em setembro

Focado no São Paulo, o volante Jucilei recebeu recentemente propostas do exterior, mas nem quis ouvi-las. O camisa 25 está feliz no Tricolor, com o qual tem contrato de empréstimo até dezembro. Após um início de conversas há cerca de um mês, clube e estafe do jogador deverão se reunir novamente em setembro.

Em contato com a Gazeta Esportiva, o empresário de Jucilei, Nick Arcuri, disse que nos últimos meses equipes do futebol turco e do mundo árabe manifestaram interesse no meio-campista, que prontamente descartou iniciar qualquer tipo de negociação.

Ele está totalmente compenetrado em livrar o São Paulo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Passadas 21 rodadas, o clube é o 17º colocado, com 23 pontos, dois a menos que o Vasco, primeira equipe fora da zona de descenso.

Além disso, Jucilei está feliz no clube do Morumbi e deseja renovar o seu vínculo. O atleta de 29 anos foi emprestado no início da temporada pelo Shandong Luneng, da China, com o qual tem contrato até junho de 2019. Sem intenção de vendê-lo, os asiáticos são conhecidos por dificultarem negociações.

Não houve encaminhamento de uma proposta oficial na primeira reunião entre a diretoria são-paulina e o estafe do atleta. Uma nova conversa deve ocorrer em meados de setembro, quando o agente de Jucilei voltará da Europa. A expectativa é que, a partir de então, haja uma evolução nas tratativas.

Internamente, a diretoria acha que os custos para mantê-lo no elenco são demasiadamente altos, apesar do desejo de adquiri-lo em definitivo. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, no começo do mês, o atleta afirmou que “jogador bom é jogador caro”.

Em coletiva de imprensa, na última quinta-feira, Jucilei reiterou a sua vontade de permanecer no Morumbi. “A última conversa que teve foi há mais ou menos um mês. Depois disso não teve mais conversa. Meu desejo é ficar, estou bem adaptado aqui, quero ficar. Mas não depende só de mim, depende do Shandong, e de outros. Mas agora é focar no que falta, meu desejo é tirar o São Paulo dessa situação”, afirmou.

O volante é visto como peça fundamental do São Paulo. É o único jogador do elenco que disputou as 21 partidas no Brasileirão e será titular no clássico contra o Palmeiras, domingo, no Palestra Itália. Ao todo, ele defendeu o Tricolor em 35 jogos e marcou um gol. Chegou a ir para a reserva no duelo com o Cruzeiro, mas entrou no segundo tempo e recuperou a posição.

Inclusive, Jucilei passou a ocupar um outro espaço do campo recentemente. Na partida contra o Avaí, no último domingo, o volante atuou mais adiantado, na linha ofensiva de quatro armadores, enquanto Petros foi recuado pelo técnico Dorival Júnior e jogou como primeiro homem à frente da zaga.