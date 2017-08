Jucilei minimiza tabu tricolor: “Não ganham no Morumbi há 15 anos”

Às vésperas do Choque-Rei, o volante Jucilei tratou de minimizar nesta quinta-feira o péssimo retrospecto do São Paulo no reformado Palestra Itália. Em entrevista coletiva, no CCT da Barra Funda, o volante lembrou que o Palmeiras não vence no Morumbi desde 2002.

Depois da reinauguração do estádio alviverde, em 2014, o São Paulo amargou quatro derrotas em quatro partidas. Foram ainda 12 gols sofridos e apenas um marcado. “Sabemos que jogar lá é difícil, mas também tem 15 anos que o Palmeiras não ganha no Morumbi. Temos de ganhar lá, sabemos que vai acontecer, que seja no domingo. Tabu existe para ser quebrado”, ressaltou o camisa 25.

Os tradicionais rivais se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes chegam para o Choque-Rei sob pressão. Recém-eliminado da Copa Libertadores da América, o Palmeiras vem de derrota para a Chapecoense, em casa. Já o São Paulo voltou ao 17º lugar e à zona de rebaixamento após o empate com o Avaí, no último domingo.

“Clássico é sempre difícil, decidido em detalhes, temos que ganhar. Nossa situação é muito mais difícil do que a do Palmeiras, estamos na zona de rebaixamento. Vamos tentar fazer o melhor e vencer, que vença o São Paulo”, avaliou.

Único jogador do São Paulo a atuar em todas as 21 partidas do Brasileirão, Jucilei não tem boas lembranças da primeira vez em que enfrentou o Palmeiras como visitante. Em março, o Tricolor foi derrotado por 3 a 0, pelo Campeonato Paulista, e o volante ainda deixou o clássico machucado.

“Tinha recém-chegado ao São Paulo e estava muito mal fisicamente, e assim é muito difícil em clássico. Naquele jogo tomei uma pancada do Egídio no joelho e saí no intervalo do jogo. Sabemos o quão difícil, mas sabemos que temos totais condições de vencer lá”, recordou.

No primeiro turno do torneio nacional, contudo, o Tricolor fez valer o mando de campo e venceu o Palmeiras por 2 a 0, ampliando o tabu do rival no Morumbi para 15 sem vitórias. Com um time diferente, Jucilei espera que o São Paulo volte a prevalecer sobre o arquirrival, desta vez fora de casa.

“Nossa equipe mudou muito. Saíram o Thiago Mendes, Maicon, Luiz Araújo, eram jogadores que estavam bem entrosados. Chegaram outros, mas até pegar o entrosamento demora. O primeiro turno nos prejudicou, tivemos nove derrotas, agora é continuar trabalhando, não tem outro jeito, o resultado tem que vir”, encerrou.