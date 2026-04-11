Artur lamenta derrota do São Paulo e dispara: "Não tem desculpa"

Neste sábado, o São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Vitória pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota sofrida no Barradão, o Tricolor Paulista desperdiçou a chance de encurtar a distância para o Palmeiras, que lidera a competição e tem cinco pontos a mais.

Recém-chegado ao clube, o ponta Artur lamentou a derrota, ressaltou o foco na próxima partida e admitiu que o time "pecou na finalização".

"Não tem desculpa"

Em entrevista ao Premiere, o atacante analisou a partida e viu o São Paulo melhor no jogo até a expulsão. "A gente lamenta, no primeiro tempo não soubemos aproveitar. O Vitória teve uma chance, uma bola mal batida, infelizmente saiu o gol numa desatenção. Controlamos o jogo, depois teve a expulsão e dificultou mais ainda", disse.

"Não tem desculpa. Acho que a gente pecou na finalização. Eu mesmo tive duas oportunidades e acabei falhando. Lamentar agora, mas amanhã já virar a chavinha que temos um jogo muito importante na terça-feira", completou.

"Mas não temos que se lamentar. Futebol brasileiro é uma derrota agora e depois de dois dias já tem outro jogo. É buscar de novo a vitória pra nos reerguermos novamente", finalizou Artur, que fez seu quarto jogo pela equipe.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo : São Paulo x O'Higgins

: São Paulo x O'Higgins Competição : Copa Sul-Americana (2ª rodada)

: Copa Sul-Americana (2ª rodada) Data e horário : 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

: 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

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