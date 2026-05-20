Artur admite incômodo no São Paulo e vê pausa para Copa com bons olhos

O empate por 1 a 1 diante do Millonarios, nesta terça-feira, no Morumbis, aumentou o clima de pressão no São Paulo. Após a partida válida pela Copa Sul-Americana, o atacante Artur admitiu o incômodo do elenco com a sequência sem vitórias e destacou a necessidade de recuperar a confiança da equipe sob o comando de Dorival Júnior.

“A gente está com um sentimento meio triste, porque quando joga em casa, com o apoio da torcida, sabe o quanto esse jogo valia. A gente estava em um caminho muito grande para a classificação”, afirmou o atacante.

Apesar da frustração pelo empate sofrido na reta final, Artur valorizou o fato de o São Paulo ter evitado uma derrota após o pênalti desperdiçado pelo time colombiano nos minutos finais.

“O jogo foi para outro caminho. Nem é se lamentar tanto, porque podia ser pior com o pênalti. Então, vamos seguir em frente”, completou.

O atacante também comentou o início de trabalho de Dorival Júnior, que reestreou no comando do clube nesta terça-feira. Segundo Artur, mesmo com pouco tempo de treinamento, o elenco já começou a absorver as ideias do treinador.

“Acredito que já é um treinador muito experiente, ele sabe como tocar o grupo. Já colocou um pouco das ideias, por mais que seja pouco tempo. A comissão, o staff, todo mundo já está colocando os planos dele”, disse.



Artur ressaltou que a pausa para a Copa do Mundo pode ajudar o treinador a implementar melhor seu estilo de jogo, mas deixou claro que o elenco entende a urgência por resultados imediatos no futebol brasileiro.

“O futebol brasileiro não permite tanto treino, mas vai ter essa parada da Copa do Mundo e, com certeza, as coisas vão fluir mais. Quanto mais tempo de treino, mais a gente pega essa ideia”, analisou.

Mesmo assim, o atacante reconheceu que o momento vivido pelo São Paulo incomoda internamente e afirmou que a única saída para a crise é o trabalho diário.

“Com certeza a gente está bastante incomodado. O São Paulo é muito grande para estar tanto tempo sem vitória. A gente se cobra no dia a dia, mas como o Dorival falou para a gente, só existe um caminho: trabalhar”, declarou.

Artur ainda demonstrou confiança em uma reação rápida da equipe já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Tricolor enfrenta o Botafogo FR, no Morumbis.

“Amanhã vamos chegar no CT e trabalhar bastante para que as coisas aconteçam naturalmente. Com certeza, já no sábado, a gente busca a nossa vitória”, concluiu Artur.

O São Paulo abriu o placar diante do Millonarios com gol de Luciano, mas sofreu o empate aos 35 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o time paulista chegou aos nove pontos e segue na liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana.

Situação do São Paulo

Com o empate, o Tricolor chegou aos nove pontos e segue na liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana, mas ainda pode perder a ponta da chave dependendo do resultado entre O'Higgins FC e Boston River.

Próximo jogo

São Paulo x Botafogo | 17ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 23/05 (sábado), às 17h

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)