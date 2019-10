Artilheiro, Pablo diz que cada jogo é uma decisão para o São Paulo

Apesar de passar boa parte da temporada fora dos gramados por conta de lesões na coluna e tornozelo, Pablo é o artilheiro do São Paulo no ano com sete gols marcados em 21 jogos. No último sábado, o camisa 9 anotou o primeiro da vitória por 2 a 1 do Tricolor Paulista sobre o Fortaleza de Rogério Ceni e chegou ao terceiro tento no Brasileirão.

“Feliz por ajudar num jogo importante, onde precisávamos de uma vitória para retomar a nossa caminhada. Já havíamos feito um jogo bastante consistente contra o Flamengo e essa vitória em casa nos dá a certeza que estamos no caminho certo”, disse o atacante são-paulino.

Em semana corrida, a equipe de Fernando Diniz volta a campo já às 21h (Brasília) desta quarta-feira, para mais um confronto do torneio nacional, desta vez fora de casa contra o Bahia pela 24ª rodada. A equipe de Salvador está apenas dois pontos atrás dos paulistas na luta por uma vaga na Libertadores. Enquanto o São Paulo aparece na 5ª colocação com 39 pontos, o Tricolor Baiano tem 37 em 7º.

“Será um jogo duríssimo. O Bahia vem fazendo uma campanha excelente e hoje é um concorrente direto por uma vaga no G4. Chegamos num momento crucial da temporada. Estamos encarando todos os jogos como uma decisão”, destacou Pablo.

Fora dos confrontos contra o Bahia pelo turno do Brasileiro e pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Pablo fará sua estreia contra a equipe nordestina vestindo a camisa do São Paulo e carrega bom retrospecto. Nos cinco jogos contra o time baiano, sendo um pelo Figueirense e quatro pelo Athletico Paranaense, foram dois gols e uma assistência.

“Sempre fiz bons jogos contra o Bahia, mas isso não quer dizer nada. Amanhã (quarta-feira) é dia de escrever uma nova história e vamos em busca desse resultado positivo”, finalizou o atacante de 27 anos.

