Com dedo de Diniz, Tricolor vence o Fortaleza em reencontro de Ceni com são-paulinos

O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado. Recebendo o Fortaleza no Pacaembu em partida que marcou o reencontro de Rogério Ceni com a torcida, o Tricolor dominou o jogo no primeiro tempo, mas só conseguiu o resultado positivo nos minutos finais da partida, depois que Fernando Diniz fez mudanças, saindo de campo com o importante triunfo por 2 a 1. Pablo e Igor Gomes balançaram as redes para os donos da casa. Wellington Paulista, de pênalti, marcou o gol do Leão do Pici.

A partida deste sábado contou com grande público no Pacaembu. Todos os ingressos foram esgotados para o retorno de Rogério Ceni à capital paulista, e quem compareceu nas arquibancadas pôde ver um São Paulo completamente repaginado por Fernando Diniz, apesar de apenas uma semana de trabalho.

Com o resultado, o São Paulo assumiu a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, já que o Internacional ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão. O Bahia era outro time que poderia ultrapassar o Tricolor na tabela, entretanto, acabou perdendo para o Athletico-PR por 2 a 1, na Fonte Nova.

O jogo – O São Paulo começou a partida a todo vapor. Com uma cara completamente nova sob o comando de Fernando Diniz, time marcou com intensidade e trocou muitos passes, se movimentando a todo momento, o que fez surgir diversas oportunidades de ataque para os donos da casa. Logo aos dois minutos, Hernanes recebeu com liberdade, se livrou da marcação, mas bateu fraco, facilitando o trabalho do goleiro Marcelo Boeck. Já aos 14, foi a vez de Arboleda cabecear sem muita força e ver o guarda-meta do Fortaleza fazer outra defesa.

De tanto martelar o adversário, o São Paulo, enfim, abriu o placar aos 14 minutos. Daniel Alves cobrou falta na área, e Pablo cabeceou nas costas da marcação, estufando as redes no Pacaembu. Depois de ficar em vantagem, o Tricolor tentou manter a mesma toada e aos 17 quase fez o segundo gol após Reinaldo fazer boa jogada pela esquerda e cruzar rasante para Dani Alves, que tentou o domínio, mas a bola escapou, e acabou sendo obrigado a bater como dava, mandando por cima do travessão.

Tudo vinha jogando a favor do São Paulo no Pacaembu. Aos 28 minutos, Arboleda em mais uma disputa de bola aérea, ganhou da defesa adversária, cabeceando no ângulo de Marcelo Boeck em cobrança de escanteio de Antony, mas o goleiro do Fortaleza fez mais uma importante defesa. Só que depois de tanto criar e não converter, o time de Fernando Diniz foi castigado aos 35, quando Reinaldo derrubou Gabriel Dias dentro da área, e o juiz marcou pênalti. Wellington Paulista foi para a cobrança e não desperdiçou, tocando a bola de um lado e vendo Tiago Volpi se jogar para o outro.

Antes do intervalo, o São Paulo ainda tentou recuperar a vantagem no placar com Antony, que recebeu grande passe de Daniel Alves já nos acréscimos, mais precisamente aos 49 minutos, mas não finalizou bem, possibilitando a defesa de Marcelo Boeck depois de sair cara a cara com o rival. Assim, coube ao Tricolor ir para o intervalo com o amargo empate no marcador.

Segundo tempo

Logo aos cinco minutos da etapa complementar, o São Paulo teve a melhor chance para voltar a ficar à frente no placar. Reinaldo cruzou na medida para Antony no segundo pau, mas o camisa 39 cabeceou torto, desperdiçando uma oportunidade inacreditável. Já aos 13 o Fortaleza respondeu com Vázquez, que soltou uma bomba de fora da área, mas Volpi voou para fazer grande defesa.

Daí em diante, o São Paulo não conseguiu produzir por conta da boa marcação do Fortaleza. Desta maneira, o técnico Fernando Diniz decidiu fazer mudanças. Vitor Bueno substituiu Hernanes e, posteriormente, Igor Gomes entrou na vaga de Juanfran. Mais ofensivo, naturalmente o Tricolor voltou a pressionar o rival nos minutos finais, mas tinha de lidar com a boa retranca armada por Rogério Ceni.

Com Tchê Tchê deslocado para o meio com a saída de Hernanes, o São Paulo teve uma evidência evolução e foi dos pés do volante que o time de Fernando Diniz voltou a ficar na frente, já no fim do jogo. Aos 34, Antony recebeu boa enfiada do camisa 28 e, de carrinho, cruzou para o meio da área, encontrando Igor Gomes, que bateu de primeira para fazer 2 a 1 e garantir a primeira vitória do Tricolor sob o comando de seu novo técnico.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 FORTALEZA

Local: estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 5 de outubro de 2019 (sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Alessandro álvaro Rocha de Matos (Fifa-BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Rodrigo D’alonso Ferreira (SC)

Público: 34.962 pessoas

Renda: R$ 650.396,00

Gols: Pablo, aos 14 do 1ºT, e Igor Gomes, aos 34 do 2ºT (São Paulo); Wellington Paulista, aos 39 do 1ºT (Fortaleza)

Cartões amarelos: Pablo, Arboleda, Daniel Alves (São Paulo); Wellington Paulista, Gabriel Dias (Fortaleza)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Gomes), Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan; Daniel Alves, Hernanes (Vitor Bueno), Antony e Tchê Tchê; Pablo

Técnico: Fernando Diniz

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Gabriel Dias, Quintero, Jackson e Carlinhos; Felipe, Juninho, Edinho (Matheus Alessandro) e Osvaldo (Felipe Pires); André Luís (Vázquez) e Wellington Paulista

Técnico: Rogério Ceni