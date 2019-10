Arboleda leva 3º cartão amarelo, e A. Martins pode ter 1ª chance com Diniz

Robert Arboleda terá sua sequência como titular interrompida na próxima quarta-feira, quando o São Paulo visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 21h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, durante a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, o zagueiro recebeu seu terceiro cartão amarelo no torneio e terá de cumprir suspensão automática.

Arboleda foi advertido com o terceiro cartão amarelo logo no primeiro minuto da etapa complementar. O zagueiro equatoriano chegou por atrás em André Luis, pisando na perna do jogador rival, lance que não passou despercebido pelo árbitro da partida.

Com a suspensão de Arboleda, Anderson Martins pode voltar a atuar como titular do São Paulo. Na reta final da trajetória de Cuca no clube, o zagueiro havia desbancado Bruno Alves pelo fato de o ex-comandante tricolor acreditar que ele possuía uma melhor saída de bola, mas sob o comando de Fernando Diniz ainda não teve oportunidades.

Como o modelo de jogo do novo técnico do São Paulo consiste bastante em sair jogando desde a defesa, Anderson Martins pode aproveitar a suspensão de Arboleda para convencê-lo da mesma maneira que fez com Cuca. A tendência é que ele jogue ao lado de Bruno Alves, com Walce como opção no banco de reservas, outro defensor que se destaca pela sua qualidade técnica.