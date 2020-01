Arboleda é multado após vestir camisa do Palmeiras nas férias

Robert Arboleda foi multado pela diretoria do São Paulo por ter vestido a camisa do Palmeiras durante suas férias, no Equador. A imagem do zagueiro tricolor com a vestimenta do arquirrival viralizou na internet depois de um colega postá-la nas redes sociais.

O valor da multa não foi informado, mas é certo que o jogador foi penalizado financeiramente, além de ter recebido uma advertência. Arrependido pelo ocorrido, Arboleda chegou a pedir desculpas à torcida e ao São Paulo, categorizando o ato como uma “estupidez”.

Na última semana, o técnico Fernando Diniz comentou sobre o polêmico episódio no qual Arboleda se envolveu no Equador e garantiu que o zagueiro estava focado para fazer uma grande temporada de 2020 no clube.

Parte da torcida chegou a defender até mesmo a saída de Arboleda do São Paulo. Titular incontestável da zaga ao lado de Bruno Alves, o equatoriano, ao que tudo indica, permanecerá no clube, que até chegou a querer negociá-lo durante a Copa América, mas não recebeu propostas interessantes para se desfazer do jogador.