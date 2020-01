Diniz fala sobre Arboleda com a camisa do Palmeiras: “Está respondendo por isso”

O técnico Fernando Diniz foi questionado nesta quinta-feira sobre a polêmica na qual Arboleda se envolveu durante suas férias. Descansando no Equador, seu país de origem, o zagueiro são-paulino vestiu a camisa do Palmeiras, e a foto rapidamente repercutiu nas redes sociais, motivo suficiente para deixar a torcida furiosa e, inclusive, pedir até mesmo sua saída do Morumbi.

“O Arboleda cometeu um erro, está respondendo por isso, mas é um jogador que a gente confia muito, que também tem uma identificação com o torcedor são-paulino. Ele vai estar trabalhando, porque é aquilo que ele pode fazer para, quando entrar no campo, responder como ele sempre respondeu”, afirmou Diniz.

Concentrado em Cotia, o elenco vem trabalhando em dois períodos neste início de pré-temporada. Arboleda treina normalmente com o restante do grupo, porém, a expectativa é que o jogador seja chamado para uma conversa com a diretoria para esclarecer o ocorrido. Não está descartada qualquer punição, como uma multa, por exemplo.

Titular absoluto do São Paulo, Arboleda encerrou a última temporada como um dos pilares do time. Ao lado de Bruno Alves, o zagueiro equatoriano foi fundamental para consolidar o Tricolor como detentor da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com apenas 30 gols sofridos.

Em 2019, Arboleda disputou 45 jogos com a camisa do São Paulo e marcou dois gols. No meio do ano, a diretoria esperava negociar o jogador devido ao bom momento vivido dentro de campo, contudo, a campanha ruim da seleção equatoriana acabou frustrando os planos de Raí e companhia.