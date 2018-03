Após fim de jejum no São Paulo, Tréllez celebra volta da confiança

Após passar sete partidas em branco, o centroavante Santiago Tréllez abriu o caminho da vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o São Caetano, na última terça-feira, e conseguiu findar o jejum de gols com a camisa tricolor ao receber uma chance como titular do técnico Diego Aguirre.

“Atacante sempre será medido pelos gols. Sou um cara que me cobro muito, estava muito chateado por não marcar, mas sabia que tinha de continuar trabalhando porque, a qualquer momento, o gol iria sair”, comemorou, na zona mista do Morumbi.

No lance, ocorrido aos 19 minutos do segundo tempo, Tréllez abafou o goleiro Paes, que havia dominado uma bola recuada, mas demorado para chutá-la. Após a dividida, ela subiu e o centroavante só teve o trabalho de testar para a rede, pondo fim à vantagem do Azulão nas quartas de final do Campeonato Paulista.

“Para felicidade minha e da equipe, o gol saiu num momento certo, e o São Paulo está na semifinal do Paulista. Sempre gosto de pressionar os zagueiros e o goleiro. Felizmente duvidei do controle dele e pude ficar com a bola e fazer o gol”, falou o atleta.

Questionado se agora estaria pronto para se consolidar no time titular, Tréllez preferiu deixar a questão a cargo de Diego Aguirre. O colombiano foi adquirido junto ao Vitória por R$ 6 milhões e assinou com o São Paulo por quatro anos.

“Estou contente pelo trabalho que fiz hoje, mas a decisão vai ser do treinador. O meu trabalho é dar o melhor nos treinos e mostrar que posso ajudar. O gol foi muito bom, vou jogar mais solto, a confiança volta. Estava pressionado por não marcar. Agora é preparar para o jogo de domingo”, concluiu.

O gol da classificação tricolor ocorreu aos 39 minutos da etapa final, após cruzamento de Lucas Fernandes e cabeçada de Diego Souza. O São Paulo conhecerá o seu adversário das semifinais nesta quinta-feira, após o encerramento dos outros confrontos de quartas de final.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com