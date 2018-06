Após eliminação, são-paulinos protestam contra Cueva nas redes

A eliminação precoce do Peru na Copa do Mundo repercutiu também entre os torcedores do São Paulo. Depois do revés por 1 a 0 contra a França, a equipe sul-americana se despediu do Mundial na Rússia, fato que fez com que os tricolores protestassem contra Christian Cueva, jogador do Soberano, nas redes sociais.

“Eliminado (risos). A Copa não é para a seleção medíocre de vocês”, escreveu um seguidor. “Já fica por aí mesmo. Não vai fazer nenhuma falta aqui”, completou outro.

Outra reclamação constante nas redes sociais de Cueva disse respeito à alcunha de “chinelinho”. O sul-americano foi acusado por torcedores do Tricolor de estar se poupando em treinos e jogos do clube para a disputa da Copa do Mundo.

“Um ano se poupando para isso. São Paulo é maior do que você”, constava um relato. “Fala aí, Cueva. Era para isso que você estava fazendo corpo mole no São Paulo? A bola puniu. Não estava se esforçando para jogar bem no clube e isso refletiu na Copa. Parabéns! Respeita o seu clube que você ainda não é nada”, dizia outro.

O São Paulo contava com uma boa atuação do atleta peruano na Copa do Mundo para vendê-lo após o Mundial da Rússia. Entretanto, com o pênalti desperdiçado, eliminação precoce e atuações apagadas, o Tricolor deve encontrar resistência para realizar a transferência do jogador.