Após desistência do Fla, São Paulo avança na negociação por Pablo

O São Paulo está próximo de anunciar o centroavante Pablo como seu mais novo reforço para 2019. Nas últimas horas, o clube paulista avançou nas negociações com o Atlético-PR e agora é o favorito a contratar o jogador de 26 anos.

O Tricolor avançou especialmente após o Flamengo desistir da contratação. Os cariocas haviam oferecido 7 milhões de euros (R$ 31 milhões), mas a diretoria paranaense gostaria de vender Pablo por 10 milhões de euros (R$ 44,3 milhões). Para tirá-lo do Furacão, o São Paulo deve incluir jogadores na operação, além de uma boa quantia em dinheiro.

Dirigentes de ambos os clubes estão no Paraguai para o sorteio da Copa Libertadores. Mario Celso Petraglia, presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-PR, confirmou mais cedo o interesse são-paulino no jogador. À noite, o diretor-adjunto do Tricolor, Fernando Chapecó, falou sobre o assunto.

“Obviamente que, com a saída do Flamengo da negociação, acabou tendo mais repercussão. Muita gente está comentando, mas estou aguardando o Lugano chegar. Ele teve um probleminha no voo. A negociação está ocorrendo e, com a ausência do Flamengo, as coisas melhoraram um pouco. Não tenho a informação, mas estamos tentando contratar, não é segredo para ninguém, para dar uma alegria à torcida”, disse Chapecó, à Fox Sports.

Após o sorteio da Libertadores, que definiu o Talleres-ARG como adversário do São Paulo na segunda fase, o superintendente de relações institucionais Lugano tergiversou sobre Pablo, mas o elogiou.

“Hoje eu saí do Uruguai às 8 horas da manhã para ir ao Paraguai, peguei uma tormenta tremenda, parou o avião, tive que ficar no aeroporto. Uma loucura, o medo e o atraso… Não fiquei sabendo de nada o que aconteceu no Brasil. Também não me cabe opinar, essa é a função do Raí [diretor-executivo de futebol]. Mas é um bom jogador, o perfil dele se adapta ao que é o São Paulo”, afirmou Lugano ao Sportv.

Pablo foi o principal nome do Atlético-PR nesta temporada. Em um total de 51 jogos oficiais, o atacante marcou 18 gols, sendo cinco na Copa Sul-Americana, da qual foi artilheiro e campeão.

Até o momento, o São Paulo já anunciou as contratações do lateral direito Igor Vinícius e do lateral esquerdo Léo Pelé. Além de Pablo, o Tricolor trabalha para acertar a vinda do lateral direito Victor Ferraz. Há ainda tratativas por um volante, um meia e outro atacante.