São Paulo enfrenta o Talleres na pré-Libertadores e decide no Morumbi

O São Paulo conheceu na noite desta segunda-feira o caminho que terá de percorrer para conseguir chegar à fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Tricolor, que se classificou como quinto colocado do Campeonato Brasileiro, terá pela frente a equipe do Talleres-ARG, único argentino nas preliminares, definindo o confronto no estádio do Morumbi. Os jogos serão no começo de fevereiro.

Além do Tricolor, outro brasileiro na disputa preliminar é o Atlético-MG, que terá pela frente a equipe do Danúbio, do Uruguai, também definindo como mandante o confronto. Outro campeão da Libertadores nesta fase é o Atlético Nacional, da Colômbia, que encara o vencedor de Deportivo La Guaira e Real Garcilaso-PER.

Caso avancem nos confrontos, tanto o São Paulo quanto o Galo já sabem o que poderão enfrentar. Os tricolores encarariam o vencedor da disputa entre Palestino-CHI e Independiente de Medellín, da Colômbia. Do outro lado, os mineiros teriam pela frente o vencedor do duelo entre Barcelona de Guayaquil e um adversário a definir entre o quarto representante da Bolívia e o Defensor-URU.

Veja os confrontos da Pré-Libertadores (times à esquerda jogam o segundo duelo em casa):

Primeira fase

C1 – Delfín-EQU x Nacional-PAR

C2 – Deportivo La Guaira-VEN x Real Garcilaso-PER

C3 – Bolívia 4 x Defensor-URU

Segunda fase

J1 – Atlético-MG x Danúbio-URU

J2 – Melgar-PER x Universidad de Chile

J3 – Bolívar-BOL x Libertad-PAR

J4 – Palestino-CHI x Independiente Medellín-COL

J5 – São Paulo x Talleres-ARG

J6 – Vencedor C2 x Atlético Nacional-COL

J7 – Vencedor C1 x Caracas-VEN

J8 – Vencedor C3 x Barcelona-EQU

Terceira fase

G1 – Vencedor J1 x Vencedor J8

G2 – Vencedor J2 x Vencedor J7

G3 – Vencedor J3 x Vencedor J6

G4 – Vencedor J4 x Vencedor J5