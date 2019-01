Após derrota, Jardine se rende a Sampaoli: “Fiquei impressionado”

O técnico André Jardine admitiu que se surpreendeu com o desempenho do Santos neste domingo, no clássico SanSão, no estádio do Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Passada a derrota do Tricolor por 2 a 0, o comandante são-paulino elogiou Jorge Sampaoli, técnico que vem conseguindo em tão pouco tempo fazer sua equipe jogar um futebol de tirar o chapéu.

“O Santos foi muito feliz, vem sendo muito feliz na sua proposta ofensiva. Estudei bastante nos últimos dias a equipe do Santos, fiquei bastante impressionado com a velocidade com que o Sampaoli conseguiu dar um padrão de jogo à equipe. Mérito dele. Tem muito dedo dele na equipe”, disse André Jardine.

O treinador do São Paulo confessou que vinha monitorando o Peixe desde o amistoso de pré-temporada da equipe de Sampaoli contra o Corinthians, em Itaquera. Na ocasião, as equipes acabaram empatando em 1 a 1, mas o Santos já havia dado sinais de que poderia causar grandes dores de cabeça para seus rivais.

“Prestamos atenção no clássico contra o Corinthians. Dentro da casa do Corinthians eles também tiveram uma imposição importante. Estávamos conscientes da dificuldade que teríamos hoje. Não fico satisfeito em ver minha equipe dominada, mas quando enfrentarmos equipes que estão em um estágio acima, também temos que saber jogar nos defendendo, jogar no erro”, prosseguiu.

Apesar do resultado frustrante para o São Paulo, André Jardine garantiu que haverá melhoras significativas na equipe para a próxima rodada. Embora o tempo seja curto e a estreia na Pré-Libertadores esteja se aproximando, o comandante tricolor pregou um discurso firme na sala de coletiva do Pacaembu.

“Sem dúvida, decepciona [o resultado]. A gente não gosta de perder jogo nenhum, fica todo mundo extremamente desgostoso, em clássico ainda mais. Vamos encarar todos os clássicos com toda energia e concentração possível. Tentamos nos preparar da melhor maneira com o pouco tempo que tivemos. A frustração fica por não termos jogado no nível que a gente quer, mas vamos buscar isso. Pode ter certeza que não vamos ficar acomodados com o nível que apresentamos hoje”, concluiu.