Após derrota, Cuca enaltece esforço da molecada: “Eles foram no limite”

O São Paulo chegou ao mata-mata do Campeonato Paulista desacreditado, mas cresceu de produção, eliminou o Ituano com autoridade nas quartas e deixou para trás o Palmeiras nos pênaltis antes de perder a final para o Corinthians com um gol já nos instantes derradeiros do segundo jogo, vencido pelo Timão neste domingo na Arena.

Essa subida de rendimento do Tricolor Paulista veio simultaneamente com a entrada de garotos no time titular, como Igor Gomes, Luan, Liziero e Antony. O último, inclusive, marcou o gol solitário do time de Cuca no revés decisivo para o Corinthians. Em entrevista após a derrota, Cuca enalteceu o esforço dos garotos de Cotia.

“Hoje nós marcamos bem, mas não jogamos do meio pra frente, não nos movimentamos como se deve fazer. Lógico que há uma equipe montada em 40 dias, esses meninos vão evoluir muito, a tristeza que eles estão é grande, eles queriam muito ganhar esse título para o torcedor, mas os torcedores tem que entender que eles foram no limite máximo. Infelizmente não tivemos a sorte que tivemos contra o Palmeiras”, disse.

O experiente comandante, inclusive, aproveitou para elucidar a diferença entre as partidas de categorias de base e a tensão vivida em decisões profissionais. Diante desse cenário, Cuca previu uma evolução das revelações de Cotia.

“Eles são meninos de 18, 19 anos que estão entrando em uma batalha diferente do juniores. Hoje estamos enfrentando jogadores experientes de Santos, Palmeiras e Corinthians, e eles tendem a evoluir. Nosso grupo tende a evoluir também com os jogadores que passam a poder atuar”, analisou.