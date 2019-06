Aos olhares de Leco, São Paulo treina com a presença de Hernanes

O São Paulo voltou aos trabalhos nesta segunda-feira após o empate sem gols com o Avaí no último sábado. Com a presença do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e Hernanes, desfalque em Santa Catarina, o elenco comandado pelo técnico Cuca iniciou a preparação para o confronto com o Atlético-MG.

O Profeta, inclusive, deve reforçar o fragilizado São Paulo contra o Galo, na próxima quinta-feira, na Arena Independência, em Belo Horizonte. De volta ao Brasil após viajar à Itália para resolver um problema de saúde do seu filho Ezequiel, Hernanes é peça-chave para que o Tricolor possa, enfim, acabar com a negativa sequência de seis jogos em vitória.

Em contrapartida, Everton, um dos destaques do São Paulo em 2018, sofreu mais uma lesão e será desfalque na quinta-feira. O atacante, já ausente no treino desta segunda, sofreu uma lesão de grau II no adutor da coxa direita contra o Avaí e terá todo período sem jogos oficiais para se recuperar do novo problema físico.

A ideia da comissão técnica era terminar as primeiras nove rodadas do Brasileirão com 18 pontos (média de dois pontos por partida), no entanto, o fraco desempenho do ataque fez com que a meta não fosse atingida. O fato, inclusive, fez com que Leco passasse a ser mais presente no CT da Barra Funda, até para entender o que realmente acontece no dia a dia de trabalho da equipe.

Nesta segunda-feira o elenco começou o dia de trabalho com um aquecimento com bola. Depois, foi dividido em duas equipes que se enfrentaram em campo reduzido. Os titulares contra o Avaí permaneceram nas dependências internas do CT fazendo uma atividade regenerativa.

O time com colete foi composto por Lucas Paes; Bruno Peres, Lucas Kal, Walce e Calazans; Jucilei, Hernanes, Everton Felipe e Helinho. Já a equipe sem colete foi formada por Denis Junior; Igor Vinicius, Rodrigo, Morato e Léo; Willian Farias, Igor Gomes, Biro Biro e Nenê. Enquanto isso, Joao Rojas e Pablo trabalharam finalizações em um outro campo, com Tiago Volpi sendo o responsável por defender os arremates.

Após a atividade, alguns atletas ainda permaneceram no gramado para aprimorar alguns fundamentos. Nomes como Helinho, Nenê, Everton Felipe, Biro Biro e Igor Gomes deram alguns chutes no gol. O último, inclusive, teve uma conversa particular com Cuquinha, auxiliar técnico e irmão de Cuca. Enquanto isso, Walce e Igor Vinícius treinaram lançamentos.

O São Paulo volta a trabalhar na tarde desta terça-feira em atividade fechado à imprensa. Logo em seguida a delegação embarca para Belo Horizonte, onde na quarta volta a treinar no CT do Cruzeiro. No dia seguinte, o Tricolor enfrenta o Atlético-MG, na Arena Independência, às 20h (de Brasília).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com