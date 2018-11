Anderson Martins e Rodrigo Caio disputam vaga do suspenso Bruno Alves

André Jardine não poderá repetir sua dupla de zaga titular nesta quinta-feira, quando o São Paulo visita o Vasco pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o técnico interino não terá o suspenso Bruno Alves à sua disposição, e terá de escolher entre Anderson Martins e Rodrigo Caio para formar parceria com Arboleda.

Desde que substituiu Diego Aguirre, demitido há cerca de uma semana, Jardine fez dois jogos à frente do Tricolor. E tanto contra o Grêmio, quanto contra o Cruzeiro, o treinador optou por escalar a dupla composta por Arboleda e Bruno Alves, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante da Raposa e, assim, não poderá entrar em campo no Rio de Janeiro.

Se Aguirre ainda estivesse no comando da equipe, a presença de Anderson Martins entre os titulares seria praticamente certa. O uruguaio se habituou a fazer um revezamento entre os três ao longo deste Brasileirão 2018 e, desta forma, dificilmente daria uma chance para Rodrigo Caio.

A hipótese se explica pelas 23 vezes em que o primeiro foi titular no campeonato nacional, contra apenas quatro de seu concorrente. Para piorar, das quatro vezes em que o segundo começou jogando, duas foram antes de sua lesão, ocorrida no fim do mês de abriu, ainda na segunda rodada da competição. Após seu retorno, em agosto, o camisa três foi titular mais duas vezes, mas ambas atuando como lateral direito.

Com Jardine no comando, porém, o cenário muda. Rodrigo Caio é cria de Cotia, algo que pode ajudá-lo na disputa pela posição, uma vez que o interino não esconde sua simpatia pelas crias da base são-paulina. Ademais, Anderson Martins não possui tanta qualidade na saída de bola, um dos possíveis motivos de sua ausência nas últimas duas partidas.

Por fim, existe uma justificativa extra para o camisa três começar jogando. Há a possibilidade do mesmo ser negociado ao fim desta temporada e, para isso, teria de mostrar serviço nos últimos jogos. O clube já sinalizou que não colocará obstáculos para a saída do jogador de 25 anos de idade, a qual já é especulada há algumas janelas de transferência, incluindo os rumores mais recentes, relacionados a um possível interesse do Milan (ITA).

Seja com Rodrigo Caio ou com Anderson Martins, o São Paulo encara o Vasco nesta quinta-feira, pela rodada de número 36 do Brasileirão 2018. Em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), a bola rola a partir das 20h (no horário de Brasília). O Tricolor ocupa a quinta posição da tabela, com 62 pontos ganhos, os mesmos do quarto colocado Grêmio, adversário direto na luta por uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com