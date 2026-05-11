Análise: São Paulo tem atuação para esquecer na Arena

*Por Thiago Henrique.

O São Paulo teve uma noite para esquecer na Neo Química Arena. Apático, o time foi completamente dominado e perdeu para o Corinthians por 3 a 2 em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E poderia ter sido pior.

Apesar de fazer um primeiro tempo razoável, conseguindo conter os avanços alvinegros, o São Paulo saiu atrás no placar. Em desvantagem, os únicos bons 20 minutos da equipe de Roger Machado vieram acompanhados de um empate, seguido de uma polêmica e de um deserto de ideias tricolores.

Na etapa complementar, o São Paulo foi completamente envolvido pelo Corinthians. A equipe de Fernando Diniz, que contou com uma exibição de gala de Breno Bidon e Rodrigo Garro, dominou o time de Roger Machado em todos os setores do campo e, rapidamente, abriu 3 a 1.

O resultado poderia ter sido mais elástico, caso a pontaria alvinegra fosse melhor. Nas cordas, o São Paulo tentou mudar de várias maneiras, mas nenhuma surtiu efeito. Na reta final, o Tricolor ainda conseguiu "achar" um gol, mas que não refletiu o que foi visto na Neo Química Arena.

Quatro jogos e contando...

A má atuação do São Paulo levou a equipe ao quarto jogo consecutivo sem vitória. Na atual sequência, o Tricolor somou empates sem gols contra Millionarios e O'Higgins, além do empate no último minuto contra o Bahia e a derrota deste domingo.

Porém, a equipe segue no G4 do Campeonato Brasileiro. Graças ao tropeço do Athletico-PR, o São Paulo segue em quarto lugar, com 24 pontos.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Juventude x São Paulo (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 13/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

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