Análise: São Paulo tem atuação para esquecer na Arena

*Por Thiago Henrique.
O São Paulo teve uma noite para esquecer na Neo Química Arena. Apático, o time foi completamente dominado e perdeu para o Corinthians por 3 a 2 em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E poderia ter sido pior.
Apesar de fazer um primeiro tempo razoável, conseguindo conter os avanços alvinegros, o São Paulo saiu atrás no placar. Em desvantagem, os únicos bons 20 minutos da equipe de Roger Machado vieram acompanhados de um empate, seguido de uma polêmica e de um deserto de ideias tricolores.
Na etapa complementar, o São Paulo foi completamente envolvido pelo Corinthians. A equipe de Fernando Diniz, que contou com uma exibição de gala de Breno Bidon e Rodrigo Garro, dominou o time de Roger Machado em todos os setores do campo e, rapidamente, abriu 3 a 1.
O resultado poderia ter sido mais elástico, caso a pontaria alvinegra fosse melhor. Nas cordas, o São Paulo tentou mudar de várias maneiras, mas nenhuma surtiu efeito. Na reta final, o Tricolor ainda conseguiu "achar" um gol, mas que não refletiu o que foi visto na Neo Química Arena.
Quatro jogos e contando...
A má atuação do São Paulo levou a equipe ao quarto jogo consecutivo sem vitória. Na atual sequência, o Tricolor somou empates sem gols contra Millionarios e O'Higgins, além do empate no último minuto contra o Bahia e a derrota deste domingo.
Porém, a equipe segue no G4 do Campeonato Brasileiro. Graças ao tropeço do Athletico-PR, o São Paulo segue em quarto lugar, com 24 pontos.
Próximo jogo do São Paulo
Jogo: Juventude x São Paulo (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)
Data e hora: 13/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
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