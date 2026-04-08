Análise: São Paulo supera adversidades no Uruguai e estreia com pé direito na Sul-Americana

O São Paulo estreou com o pé direito na Copa Sul-Americana. Na noite da última quarta-feira, o Tricolor venceu o Boston River por 1 a 0, em jogo difícil disputado no Estádio Centenário, no Uruguai, pela primeira rodada da fase de grupos da competição continental.
Além do próprio Boston River, o São Paulo teve que superar outras adversidades para conquistar os três primeiros pontos da competição e voltar "em paz" para o Brasil. O vento e a chuva praticamente não deram trégua durante os 90 minutos e foram fatores decisivos para o estilo de jogo.
E, antes mesmo de entrar em campo, Roger Machado teve o desafio de escalar sua equipe sem três titulares: Sabino, Luciano e Calleri. Além disso, o São Paulo também lida nos bastidores com o "sumiço" de Arboleda, que não se reapresenta no clube desde a última sexta-feira.
A ventania fez com que o jogo tivesse mais bola no chão. Contudo, com o campo mais pesado pela chuva também, o São Paulo sofreu um pouco. A equipe paulista teve mais a posse de bola, mas também demonstrou erros nas trocas de passes, o que acabou deixando o jogo truncado, principalmente no primeiro tempo.
O São Paulo até teve chance de ir para o intervalo com vantagem, mas Antúnez salvou o Boston River duas vezes em finalizações de Ferreirinha. Mas, na segunda etapa, o Tricolor não desperdiçou. Bobadilla apareceu bem na entrada da área, recebeu de Ferreirinha e fez um golaço para garantir os três pontos. Dez minutos antes, Cauly havia balançado a rede, mas o tento foi anulado por impedimento.
A partir de então, o Boston River até ensaiou certa pressão com as modificações, mas o São Paulo manteve a postura com a entrada de jogadores mais frescos e segurou os três pontos importantes, que marcam o início da trajetória do Tricolor na competição continental.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Situação do São Paulo
Com a vitória, o São Paulo fica na segunda colocação do Grupo C, com três pontos conquistados, empatado com o O'Higgins, que venceu o Millonarios por 2 a 0 e assume a liderança da chave pelo saldo de gols.
Agora, antes de voltar a pensar novamente em Sul-Americana, a equipe comandada por Roger Machado volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No torneio nacional, o Tricolor é o vice-líder, com 20 pontos conquistados, cinco a menos que o Palmeiras.
Próximos jogos do São Paulo
- Jogo: Vitória x São Paulo
- Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)
- Data e hora: 11 de abril de 2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)
- Jogo: São Paulo x O'Higgins
- Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada)
- Data e hora: 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP)