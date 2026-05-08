Análise: São Paulo segura ponto importante no Chile apesar de jogo abaixo com reservas

O São Paulo voltou do Chile com um resultado melhor do que o desempenho apresentado, como definiu o técnico Roger Machado. Com equipe praticamente toda reserva, o Tricolor segurou um empate por 0 a 0 com o O’Higgins, no Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Apesar de ter ficado devendo futebol, principalmente no segundo tempo, o Tricolor conseguiu se manter invicto na competição, sem nenhum gol tomado, mas viu o Grupo C ficar mais embolado. A equipe paulista lidera a chave com oito pontos, decorrentes de duas vitórias e dois empates, enquanto os chilenos vêm logo atrás, com sete.

Cumprindo um planejamento de gestão física, Roger Machado mandou a campo um time pouco entrosado, o que impactou diretamente o rendimento coletivo. O São Paulo apresentou dificuldades na construção ofensiva e praticamente não conseguiu levar perigo ao gol de Carabalí, que fez uma única defesa em uma chegada de Tapia, no segundo tempo.

A equipe abusou de erros de passe e encontrou problemas para infiltrar na defesa chilena, recorrendo principalmente a tentativas de longe, como os casos de Ferreirinha, no primeiro tempo. O atacante, porém, não estava inspirado e errou o alvo nas vezes que tentou.

Jogando em casa, o O'Higgins não tinha nada a perder e foi para cima do São Paulo no segundo tempo, dominando as ações nos minutos iniciais. Sarrafiore deu trabalho e quase abriu o placar antes da primeira volta no relógio. Contudo, carimbou o travessão. Leiva, pouco depois, também acertou o travessão, e González fez Coronel fazer boa defesa aos 26.

Diante do cenário de pressão, Roger Machado se contentou com o empate e fez mudanças na intenção de tentar segurar o ponto, que foi importante para o Tricolor. Mesmo sem brilho, o ponto conquistado fora de casa foi de bom tamanho para o Tricolor, que poderia até ter saído derrotado, não fosse a atuação de Coronel e as participações especiais da trave.

Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro. No torneio nacional, é o quarto colocado, com 24 pontos conquistados em 14 jogos. Roger Machado voltará a escalar o que tem de melhor para tentar vencer o clássico contra o Corinthians no domingo.

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Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e hora: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)