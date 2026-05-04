Análise: São Paulo ganha força com retorno de titulares, mas é prejudicado por problemas físicos

Neste domingo, quando parecia se encaminhar para a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, o São Paulo viu o Bahia marcar nos acréscimos e empatar o jogo por 2 a 2. O time comandado pelo técnico Roger Machado ganhou força com o retorno de oito titulares, mas foi prejudicado por questões físicas que comprometeram o resultado do Tricolor Paulista.

Depois de preservar os principais jogadores no empate sem gols com o Millonarios, pela Copa Sul-Americana no meio da semana, o São Paulo entrou com força máxima para enfrentar o Bahia. Poupados, Rafael, Lucas Ramon, Wendell, Bobadilla, Danielzinho, Luciano, Calleri e Artur voltaram a aparecer entre os titulares.

As novidades surtiram efeito no time de Roger Machado no primeiro tempo da partida. Logo aos 17 minutos, Wendell aproveitou erro na saída de bola e acionou Artur, que finalizou no canto de Léo Vieira para inaugurar o placar. Até o intervalo, o São Paulo dominava as ações com bola e tinha atuação sólida.

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No segundo tempo, com o gol de empate, Roger decidiu iniciar as substituições. Essas que foram benéficas para o time, que conseguiu ficar em vantagem outra vez com Ferreira marcando após cruzamento de Calleri. No entanto, os problemas surgiram na reta final do jogo, quando o técnico são-paulino já havia completado as cinco trocas permitidas.

O meia-atacante Lucas Moura, que entrou no lugar de Cauly, sentiu dores na região do calcanhar direito ao disputar bola com Erick Pulga e precisou deixar o campo. Além dele, o zagueiro Alan Franco também sentiu, mas mesmo com dificuldade para caminhar, permaneceu no jogo. Com isso, o Tricolor terminou o jogo com 1o jogadores, mas um sem condições de atuar.

Então, o Bahia aproveitou a fragilidade do adversário e pressionou no final do jogo em busca do empate, que saiu já nos acréscimos. O resultado, que frustrou o elenco e a torcida são-paulina, se deve muito por conta dos problemas físicos no São Paulo.