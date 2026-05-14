Análise: São Paulo desmorona com expulsão, sofre pelo alto e queda de Roger sela crise

*Por João Vitor Germano

O São Paulo sofreu uma eliminação precoce na Copa do Brasil nesta quarta-feira, após ser derrotado pelo Juventude por 3 a 1 no Alfredo Jaconi, pela quinta fase da competição, que também resultou na demissão de Roger Machado. O Tricolor sofreu após a expulsão de Ferreirinha no final do primeiro tempo e viu novamente a bola aérea castigar a equipe, que desmoronou com um a menos na segunda etapa.

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Escalado com Cauly no lugar de Ferreirinha, a intenção do São Paulo era ter mais solidez no meio e aproveitar a vantagem de 1 a 0 conquistada na primeira partida, o que funcionou na primeira parte da partida. O Juventude teve dificuldades em penetrar a defesa do Tricolor e teve apenas uma boa chance no primeiro tempo, em um arremate de fora da área de Raí Silva, defendido por Rafael.

Apesar de conseguir se defender bem, o São Paulo teve uma participação quase nula no setor ofensivo, tendo apenas duas finalizações na primeira etapa, ambas bloqueadas. No momento em que o clube tricolor ensaiou uma de suas primeiras ações mais agressivas na partida, ao pressionar a saída de bola do Juventude, Luciano sentiu a posterior da coxa direita e deixou o campo para a entrada de Ferreirinha, que durou pouco.

Com apenas 27 segundos em campo, aos 43 minutos de jogo, o atacante foi expulso após agredir Rodrigo Sam e deixou o São Paulo com um a menos durante a segunda etapa. Deste momento em diante, o Tricolor não conseguiu mais reagir e apenas sobreviveu à pressão do Juventude, até sofrer o primeiro gol aos 20 minutos do segundo tempo.

Gol que veio de uma jogada aérea, com a qual o São Paulo vem sofrendo nos últimos jogos. Contando os três tentos do Juventude, todos em jogadas aéreas, o clube tem cinco dos últimos sete gols sofridos oriundos de cabeceios, o que liga um alerta para os próximos compromissos da equipe.

Ao todo, o Juventude venceu 29 duelos aéreos, totalizando um percentual de 60%, enquanto o São Paulo levou a melhor no alto nas outras 19 vezes.

As alterações do São Paulo, em meados dos 35 minutos do segundo tempo, até surtiram efeito e amenizaram o sufoco que a equipe enfrentava. Wendell, André Silva e Tapia foram acionados e, em poucos minutos, o atacante chileno marcou um gol na primeira finalização do Tricolor à meta do Juventude, que, ao que tudo indicava, levaria a partida à disputa de pênaltis.

No entanto, a defesa do São Paulo não viveu uma boa noite e estava desligada mesmo nos acréscimos, em minutos decisivos, quando deu liberdade para o cruzamento da equipe gaúcha e dois cabeceios em sequência de Mandaca na pequena área.

A eliminação da Copa do Brasil apenas serve como ingrediente final para o fim de um casamento que todos sabiam que teria um prazo de validade. Contratado no dia 10 de março para substituir Hernán Crespo, líder do Brasileiro na ocasião, Roger Machado teve pouco apelo da torcida do São Paulo e enfrentou a pressão sobre o seu cargo desde o primeiro minuto no Tricolor.

Demissão

A eliminação desta quarta resultou na demissão do técnico Roger Machado. Ele se despede do São Paulo pouco mais de dois meses após assumir o comando do clube. Ele foi contratado no dia 10 de março deste ano, após a saída de Hernán Crespo, e já enfrentava rejeição de parte da torcida desde a sua chegada.

Ao todo, foram 17 partidas à frente do Tricolor, com sete vitórias, quatro empates e seis derrotas somadas, que totalizam um aproveitamento de 49%.

Crise

A saída de Roger também sela o momento de crise no São Paulo. Há cinco jogos sem vencer, o clube também enfrenta uma forte pressão da torcida sobre o executivo de futebol Rui Costa, que vem sendo muito criticado pelos são-paulinos. Além disso, em áudio vazado no meio da última semana, o presidente Harry Massis também admitiu uma forte crise financeira que, segundo ele, impedia a demissão de Roger Machado.

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