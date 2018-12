Alvos do São Paulo, Vanderlei e Martín Silva terminaram ano em baixa

Apesar de não ser uma das prioridades da diretoria, o São Paulo trabalha nos bastidores para contratar um goleiro para 2019. Vanderlei, favorito de Raí, e Martín Silva, tido como o plano B do Tricolor, são os principais alvos. Apesar do interesse, ambos não vivem grande momento e terminaram a temporada em baixa. O segundo, inclusive, perdeu o posto de titular no Vasco.

Com 63 partidas neste ano, Vanderlei igualou a temporada de 2016, que foi a que ele mais tinha entrado em campo pelo Santos. Apesar da titularidade absoluta e do prestígio que possui no clube, o goleiro do Peixe acabou ficando marcado neste fim de ano por uma falha notável no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, onde acabou espalmando para dentro do gol a cobrança de falta de Victor Luis depois de um leve desvio.

Mesmo ciente da oscilação incomum de Vanderlei, o São Paulo entende que o perfil do atleta se encaixa com as necessidades da equipe. Aos 34 anos, ele contrapõe Jean e Lucas Perri, dois jovens promissores, e traria mais confiança à torcida, bastante crítica com os atletas que defenderam a meta tricolor neste ano.

Martín Silva vive situação ainda pior no Vasco. O goleiro, que já chegou a viver grandes momentos em São Januário e até mesmo ser considerado ídolo por alguns torcedores, sequer terminou a temporada como titular. Justamente pela perda de prestígio, o uruguaio pretende se despedir do clube e respirar novos ares em 2019.

Assim como Vanderlei, Martín Silva também ficou marcado por uma falha na reta final de temporada. No caso do goleiro uruguaio, o erro cometido no chute de Matheus Henrique custou caro. O Vasco ia empatando com o Grêmio, fora de casa, até os acréscimos do segundo tempo, quando o arqueiro cruzmaltino tentou encaixar o arremate de longa distância e viu a bola morrer no fundo do gol depois de escapar de suas mãos.

Fato é que o São Paulo espera um veredicto de Vanderlei para saber quais atitudes tomar nesta janela de transferências. A intenção da diretoria é definir o elenco de 2019 o quanto antes, uma vez que haverá compromissos extremamente importantes já no início do ano que vem, como a fase preliminar da Libertadores.