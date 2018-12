São Paulo ainda tenta Vanderlei, mas se interessa por Martín Silva

O São Paulo segue atrás de Vanderlei para ser seu goleiro titular. Apostando no experiente jogador do Santos na intenção de acabar com as críticas da torcida aos atletas que tiveram a chance de defender a meta tricolor neste ano (Sidão e Jean), a diretoria do clube, no entanto, também monitora a situação de Martín Silva, que não ficará no Vasco para a próxima temporada.

Vanderlei defende o Santos há quatro temporadas. Neste ano, acabou perdendo um pouco do prestígio que o fez ser considerado por muitos o melhor goleiro do Brasil. O jogador, inclusive, chegou a polarizar a disputa com Cássio pela vaga de terceiro goleiro da Seleção durante o período que os comandados de Tite ainda disputavam as Eliminatórias Sul-Americanas.

Tido como um dos líderes do elenco, Vanderlei estaria propenso a permanecer na Baixada Santista, conforme já havia adiantado à Gazeta Esportiva. Fato é que o São Paulo, que espera uma “forcinha” do atleta para trazê-lo ao Morumbi, não tem muito tempo para montar o elenco de 2019, e justamente por isso já teria traçado seu plano B: Martín Silva.

Querido pela torcida do Vasco, o goleiro uruguaio entende que é o momento de mudar de ambiente após sentir que seu prestígio não é mais o mesmo pelos lados de São Januário. Depois da chegada de Alberto Valentim ao comando do time, Fernando Miguel foi quem recebeu mais oportunidades e terminou a temporada como titular, sendo destaque, inclusive, na vitória sobre o São Paulo, quando a equipe ainda lutava contra o rebaixamento.

A diretoria tricolor já até entrou em contato com o staff de Martín Silva para abrir conversas. A primeira proposta feita pelo São Paulo, porém, não agradou, uma vez que o clube não estaria disposto a desembolsar uma grande quantia para contar com os trabalhos do uruguaio.

